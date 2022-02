Tudanca: "La democracia es mucho más fuerte que lo que quieran hacer algunos por un puñado de votos"

VILLARALBO (ZAMORA), 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha asegurado este viernes que prefiere dejar "a otros el barro" y ha defendido que "la democracia es mucho más fuerte que cualquier declaración que quieran hacer algunos por un puñado de votos", en referencia a las acusaciones de 'pucherazo' y 'cacicada' vertidas desde los grupos de la oposición en el Congreso tras la votación de la reforma laboral de este jueves.

Así lo ha señalado en el que ya es el octavo día de campaña electoral durante un acto público a las puertas de la cooperativa Cobadú, en Villaralbo (Zamora), donde ha intervenido junto al director general de la cooperativa, Rafael Sánchez.

Preguntado por los ecos de la polémica que ha rodeado a la votación de la norma en la campaña electoral en Castilla y León, el candidato socialista ha destacado que "lo que tiene que ver con Castilla y León "es la aprobación de una reforma consensuada entre empresarios y sindicatos", algo que ha animado a recibir como "una buena noticia y una noticia de confianza que beneficia al crecimiento económico".

En este sentido, Tudanca ha destacado que el PSOE ha "dado una lección", porque ha logrado, "en momentos de gran dificultad, que gente con intereses diferentes se haya puesto de acuerdo para consensuar la norma y devolver a los trabajadores sus derechos perdidos".

"Esa es la buena noticia que tuvimos ayer y lo demás, sinceramente, es que prefiero morderme la lengua. Lo que sucedió ayer, lo que inventaron... intentaron hacer fracasar una buena noticia para España y una condición para la llegada de fondos europeos. Dejará a otros el barro, vamos a dedicarnos a hablar bien de Castilla y León", ha aseverado, en alusión a las acusaciones de PP y Vox sobre la reforma laboral.

"Por favor, no vayamos por ahí. No puede ser porque en este país, para empezar, costó mucho traer la democracia: hay que respetarla y reforzarla cada día y me entristece ver lo que vi hace unos días en Lorca y escuchar lo que estoy escuchando a algunos responsables políticos. La democracia es mucho más fuerte que cualquier declaración que quieran hacer algunos por un puñado de votos", ha insistido.

Por otro lado, preguntado por si el Gobierno sale debilitado después de que sus socios no apoyaran ayer la reforma laboral, Tudanca ha recordado que "la votación se ganó y el real decreto salió adelante" y, aunque ha reconocido que le gustaría que "más gente arrimara el hombro" defiende que "la política es entenderse entre quienes piensan diferente" y que "no puede haber enemigos".

"Se trata de ponernos de acuerdo para sacar adelante leyes y normas que beneficien a todos. Si no se está con los empresarios y los sindicatos, ¿con quién se está?", ha zanjado.