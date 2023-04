Tudanca destaca como mejor aval del candidato de San Cristóbal de Segovia el hecho de que viva en el muncipio

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA (SEGOVIA), 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, ha visitado esta mañana San Cristóbal de

Segovia para acompañar la presentación de Rafael Masa como candidato

socialista a la Alcaldía de esta localidad del alfoz segoviano.

"Después de doce años de dejadez, de abandono, de falta de ilusión y

ambición que se transmite nada más darse un paseo por aquí", ha razonado Tudanca, "no puede preocuparse y ocuparse de este municipio, de vecinos y vecinas, quien no vive aquí".

Tudanca ha expuesto la necesidad de que la Alcaldía la ocupe una persona residente en su localidad. "Cuando hay cortes de agua, cuando hay problemas con el alumbrado, cuando hay problemas con el urbanismo,

cuando los vecinos y vecinas necesitan servicios públicos, o cuando se

organiza una fiesta, quien no está, quien no se preocupa, no puede hacer las cosas bien", ha afirmado el líder socialista.

Estas son razones que justifican, según Tudanca, la necesidad de que

Rafael Massa y su equipo lideren el Ayuntamiento de San Cristóbal tras

las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

Precisamente, el candidato socialista en San Cristóbal ha incidido en esos aspectos al presentar su propuesta electoral. "Yo no soy político, pero creo en este equipo que me acompaña y vamos a luchar y el 28 de mayo vamos a arrasar", ha asegurado Rafael Masa.

"El alcalde actual no vive en San Cristóbal. Cuando hay problemas con los vecinos, él no se entera porque, claro, no vive aquí. No le preocupan esas cosas", ha lamentado el candidato.

"Desde hace dos mandatos nos ha prometido un campo de fútbol digno y no lo construye. El casco antiguo está totalmente abandonado, cortes

continuos de agua, alumbrado que en muchos sitios del pueblo brilla por

su ausencia, el reciclaje y el compostado deficientes y el problema de

comunicación: estamos a cinco minutos en coche de Segovia y no tenemos

conexión a pie con la ciudad", han expuesto Masa.

Luis Tudanca ha expresado su contento por la candidatura de Rafael Masa frente al actual alcalde, "que únicamente utiliza el municipio como trampolín de sus ambiciones personales en la Diputación".