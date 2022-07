Tudanca espera que la reunión de los trabajadores del 112 y 061 con Quiñones sea fructífera porque "ya no valen fotos"

VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha expresado su deseo de que la reunión del próximo miércoles, 13 de julio, entre el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los representantes de los trabajadores del 112 y del 061 sea fructífera y ha advertido al respecto de que "ya no valen fotos".

"Sabemos lo que vale su palabra", ha ironizado Tudanca que ha reprochado a Suárez-Quiñones que se vaya a reunir con los representantes de los trabajadores del 112 y del 061 casi un día antes de la huelga convocada para los días 15 y 16 por estos trabajadores que han asegurado, por su parte, que llevan nueve meses sin mantener una comunicación fluida con el consejero.

"Nos toca mostrar la realidad oculta con una huelga que no sería lo deseable", ha explicado en concreto el presidente del Comité de Empresa de los trabajadores del 112, Domingo Largo, que ha explicado a modo de ejemplo de la "precaria" situación de los trabajadores encargados de movilizar los servicios de emergencias de la Comunidad Autónoma que están "condenados" a las condiciones de la venta telefónica, "las mismas que los trabajadores que anotan los pedidos de un restaurante".

Largo ha exigido a la Consejería que no "tire a la papelera" el "acuerdo de mejora" que se alcanzó hace dos años y que incluyó "pequeñas mejoras" sobre las que quieren negociar para poder perfeccionarlo y mejorarlo "en la medida de lo posible" y ha criticado la "urgencia" de la Junta de "cargarse todo eso" para ir "al telemarkenting puro y duro" que se aplica en comunidades como Andalucía con el resultado de "un desastre", ha sentenciado.

"No tenéis ni arte ni parte, os lo voy a contar y voy a hacer lo que me parece", ha resumido el presidente del Comité de Empresa en el 112 respecto a las pretensiones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que tiene que sacar ahora un nuevo concurso a licitación que, según ha advertido Luis Tudanca, los socialistas no van a permitir que siga en las mismas condiciones consciente de que no llegan a tiempo del "cambio de modelo deseable" y con una petición para que incluya mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas para la prestación de un "servicio de calidad y de prestigio".

"Primero me quedo como estoy y luego mejoro sobre lo que tengo", ha pedido en concreto Largo que ha puesto sobre la mesa tres condiciones de mejora para los cerca de 150 trabajadores del 112 y del 061 que pasan por aplicar la rotación anti-estrés "a una parte considerable" de la plantilla del primer servicio para que puedan trabajar de manera fluida y sin agotarse por los cambios en las rutinas de sueño y que se implante esta modalidad de turnos en el teléfono de sanidad donde "ni siquiera existe", a lo que añade la mejora salarial.