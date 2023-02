Tudanca lamenta que 4.500 personas no hayan podido cursar la FP elegida en Castilla y León

ÁVILA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL-PSOE, Luis Tudanca, ha advertido que 4.500 personas no han cursado los estudios de Formación Profesional que deseaban por falta de plazas, ya que la Junta no ha desarrollado el incremento de estos estudios acordado en 2020.

"Este curso ha habido 4.500 personas que no han podido cursar lo que querían en Formación Profesional por su vocación o por las necesidades de sus comarcar y provincias para obtener un empleo", ha manifestado en El Barco de Ávila (Ávila).

Según Tudanca, "la Junta no ha hecho sus deberes y no ha incrementado el número de plazas y no ha diversificado" los estudios, por lo que no ha cumplido el "acuerdo de reconstrucción" firmado por todas las fuerzas políticas en 2020, "en los peores momentos de la pandemia y que fue un ejemplo para toda España".

El objetivo era el de implantar estudios de FP "integrados en las comarcas para que la FP llegase con la máxima calidad a las zonas rurales, lo que no se ha hecho", insiste.

Tudanca, que ha visitado la nueva Unidad de Orientación Profesional, ha destacado el papel de los fondos europeos, y los 81 millones que ha recibido Castilla y León del Gobierno para Formación Profesional.

"Estos fondos demuestran que el Plan de Transformación Recuperación y Resiliencia, que tantas críticas recibió y al que tantas zancadillas ha tratado de poner el PP, funciona y llega al medio rural de Castilla y León", ha señalado, destacando como "algunos sitios están aprovechando esta oportunidad histórica".

Tudanca destaca que el objetivo es el de "revertir la sangría demográfica". "Siempre hemos dicho que para hacerlo hacen falta buenos servicios públicos y empleo", porque "para que haya empleo de calidad necesitamos formación y potenciar, no solo el ámbito universitario, sino también la FP".