Tudanca pide contención a Mañueco y ve en el informe de la Airef la "confirmación" de que los PGC "nacen muertos"

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha pedido a Alfonso Fernández Mañueco "contención" y que deje de "crispar", ante sus últimas "descalificaciones" dirigidas a Pedro Sánchez, al tiempo que ve en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) la "confirmación" de que los Presupuestos Generales de la Comunidad "nacen muertos".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, poco después de presidir el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) de los socialistas de la Comunidad.

Durante su intervención Tudanca ha confrontado la situación económica que vive España, donde, a su juicio, se ha logrado "consolidar" el crecimiento económico en mitad de la crisis derivada de la guerra en Ucrania y por una dramática pandemia, con datos de empleo "históricos", un mercado de trabajo "más digno" o la inflación "más baja de la zona euro", con la de Castilla y León que ofrece "datos enormemente alarmantes".

"Hoy hemos conocido dos datos económicos demoledores. En primer lugar, el análisis del crecimiento del Producto Interior Bruto por comunidades autónomas y en el que Castilla y León ha sido la comunidad autónoma que menos ha crecido. Y por si esto fuera poco, la Airef sitúa a Castilla y León para el 2023, también en el vagón de cola. Vamos a ser la tercera comunidad autónoma con un menor crecimiento, sólo por debajo de Navarra y de Murcia", ha analizado.

Algo que ha achacado al "mal Gobierno" de la Junta y, en sus palabras, a un presidente que dedica "apenas unas horas a presidir y el resto a ejercer de presidente del PP para hacer oposición al Gobierno de España, insultar al Gobierno de España, permitir que la extrema derecha campe a sus anchas por esta comunidad, y crispar el ambiente político y a deteriorar todas las instituciones".

Algo que, para el dirigente socialista, tiene consecuencias "tremendas" que van más allá de lo "ideológico". "Estoy estupefacto después de escuchar al señor Mañueco decir que estamos al borde o ya inmersos en una república bolivariana. Paren ya el deterioro institucional y político de este país. Es que a nosotros nunca jamás se nos ha ocurrido tildar de ilegítimo el Gobierno el señor Mañueco, por mucho que perdiera las elecciones y pactara con quien dijo que nunca lo haría. Nunca hemos dicho que este Gobierno autonómico fuera ilegítimo, por mucho que fuera el primero que pactó con la extrema derecha para llegar al poder", ha ahondado.

De ahí que le haya pedido "contención" y que ejerza de presidente de la Comunidad para que todos los datos económicos "mejoren porque sino la deriva va a ser absolutamente terrible".

Por último, ha retomado el informe de la Airef para constatar que los presupuestos "nacen ya muertos". "Es la confirmación de que estos presupuestos no son los que Castilla y León necesita. No es que lo digamos todos los partidos políticos de la oposición, no es que lo diga el Diálogo Social, no es que lo digan los trabajadores públicos, no es que lo digan los defensores de la sanidad pública. Lo dice la Airef y es la demostración de que el proyecto político del señor Mañueco está fracasando", ha concluido.