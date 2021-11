Tudanca pide a la Junta "dar más pasos" en la exhumación de represaliados por el franquismo

VILLAFRANCA MONTES DE OCA (BURGOS), 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis

Tudanca, considera que la Junta debe "dar más pasos" en la recuperación de la memoria histórica y la exhumación de los cuerpos de los represaliados por la dictadura, aunque ha reconocido que el Ejecutivo autonómico ha dado un paso con la financiación del mapa de fosas en Castilla y León.

Tudanca se ha expresado así durante su participación en el tradicional homenaje a las víctimas del franquismo en el paraje de La Pedraja, en Villafranca Montes de Oca (Burgos), donde ha acudido acompañado por la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña.

En este marco, el líder de los socialistas de Castilla y León, tras reconocer que la Junta ha dado un paso con la financiación del mapa de fosas en la Comunidad que elabora la Universidad de Burgos, considera que se deben dar "muchos más".

"Desde luego, nunca desde la equidistancia. Las víctimas son víctimas, por supuesto, y todas merecen recibir un recuerdo, pero las que quedan en las cunetas son las víctimas de la dictadura, víctimas de la represión y las que lucharon por la libertad y la democracia en este país", ha aseverado Luis Tudanca.

Además, el secretario general del PSOE de Castilla y León ha aclarado que deben ser las instituciones las que corran con los gastos de estas exhumaciones y se encarguen de gran parte de lo que está pudiendo hacer La Asociación de Familiares de La Pedraja, fruto de la colaboración con el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, "pero no deben ser tampoco sólo los ayuntamientos los que colaboren en estas identificaciones".

A su juicio, esta "deuda" con estas personas y sus familias la tiene que pagar el conjunto del Estado español y no se puede dejar el "enorme" esfuerzo que supone la búsqueda de las fosas, la exhumación y la identificación en manos de las familias. "No, esta es una duda que tiene la sociedad española" y por ello cree que deben ser las instituciones las que, "como poco a poco van haciendo afortunadamente" y espera que con la nueva Ley de Memoria Democrática "con más intensidad" sean las instituciones las que se comprometan con esta labora.

"El Estado debe dar pasos, los va dar con la Ley de Memoria Histórica, la Junta de Castilla y León también puede dar más", ha insistido Luis Tudanca, quien ha reconocido la labor de todas las familias de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica y de la Asociación de Familiares de Represaliados en La Pedraja por el "enorme trabajo y el compromiso "que han hecho durante todos estos años para que poco a poco se vaya conociendo la verdad de lo que allí pasó y se vaya recuperando la memoria y la dignidad "de tantos y tantas represaliadas".

TRABAJO POR HACER

Aún así, ha lamentado que en 2021 todavía se esté "en una fosa", en una zona donde se asesinó, "por no compartir las ideas, por no compartir una forma de ver la vida, ni siquiera en muchos casos por motivos políticos, a decenas y decenas de personas", de las que ha recordado que aún no se sabe siquiera el nombre, que siguen sin identificar.

Tudanca ha incidido en que apenas el 20 por ciento de quienes se encuentran en estas fosas han podido ser identificados no por sus familiares, y tener un lugar donde sus familias les pueden visitar y pueden recordarles.

"Esto es el mejor ejemplo de que queda todavía mucho por hacer", ha agregado Luis Tudanca, quien ha expresado su reconocimiento al avance que se están dando en dos materias muy importantes, por un lado la elaboración del mapa de fosas en Castilla y León y el magnífico trabajo de los investigadores de la Universidad de Burgos y, por otro, los avances para la aprobación de una nueva Ley de Memoria Democrática que termine por dar los pasos necesarios para que en España se acabe "por cerrar una herida que lleva demasiado tiempo abierta" y que se necesita cerrar "por justicia, por recuerdo, por dignidad y por memoria".

Luis Tudanca ha apuntado que ya son muchas décadas las que llevan los socialistas yendo a homenajear tanto a La Pedraja como en Estépar o en la fosa del cementerio de Burgos "a quienes sufrieron la represión y la muerte por defender la democracia y la libertad" en el país.

Y, "en unos tiempos como estos en los que se frivoliza y se banaliza con la palabra libertad", el responsable socialista ha reivindicado la figura de quienes "son los héroes" que lucharon por la libertad y que sufrieron unas "terribles consecuencias" por ello.

"Les debemos buena parte de la libertad de la que hoy disfrutamos la verdadera libertad de tener democracia, de poder vivir en paz, de poder decidir en función de nuestras capacidades y de los derechos que por fin podemos disfrutar en este país", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que están orgullosos de seguir reivindicando "la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas represaliadas por la dictadura en este país".