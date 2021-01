Tudanca pide "prudencia y calma" a los dirigentes del PP porque tienen gobierno socialista "para rato"

VALLADOLID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido a los "líderes de la derecha" que tengan "prudencia y calma" porque tienen gobierno socialista "para rato" ante las criticas lanzadas por los apoyos con los que cuenta el Presupuesto General del Estado.

En una entrevista concedida a Europa Press Tudanca ha considerado que no apoyar las cuentas del Gobierno era la última oportunidad que tenía "la derecha" de "cargarse" al Gobierno. "Si no había presupuestos no podían tener estabilidad", ha señalado, tras lo que ha considerado que las críticas "tienen más que ver con eso".

Así, ha afeado que el PP de Castilla y León critique el apoyo de Bildu cuando "han puesto" como senador a Javier Maroto que es "el que más fervientemente ha defendido los pactos con Bildu", al tiempo que ha recordado que fue el presidente 'popular' José María Aznar el que cedió las competencias en materia de Policía o Educación a Cataluña a cambio de su apoyo al presupuesto.

"Pido a los dirigentes de la derecha un poco de prudencia y calma porque tienen gobierno para rato", ha defendido, tras lo que ha reconocido que cualquier gobierno de coalición "tiene sus cosas" aunque, en el caso de la conjunción PSOE-Unidas Podemos se cuenta con el "equilibrio" que quisieron los ciudadanos en base a resultados electorales.

No obstante ha garantizado que el PSOE gobierna "para todos". "Estoy muy orgulloso de que, afortunadamente, se haya afrontado esta crisis con un gobierno con la sensibilidad social que tiene este", ha concluido.