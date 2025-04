Tudanca se va con "la sensación de haberlo dado todo" y ve con "orgullo" su trabajo por CyL que mantendrá en el Senado

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El recién designado senador socialista autonómico por Castilla y León Luis Tudanca ha subrayado tras la votación en la que se ha corroborado su nueva responsabilidad que se va de las Cortes con "la sensación de haberlo dado todo", al tiempo que ha manifestado que se siente orgulloso de su trabajo realizado durante los últimos diez años al frente del PSOE en la Comunidad y que ahora dará continuidad en la Cámara Alta, donde tomará posesión el próximo 6 de mayo.

Al abandonar el hemiciclo Tudanca se ha dirigido a los medios de comunicación, a quienes a reconocido que "los afectos" es lo más importante que se lleva. "Durante estos diez años me llevo los afectos de mucha gente y he sentido el cariño y el respeto, no de dentro de la política, que también, sino sobre todo de fuera", ha relatado.

"Me voy con la sensación de haberlo dado todo, de haber trabajado y hecho todo lo que ha estado en mi mano para que Castilla y León tuviera ese futuro que creo que se merece y que se le ha negado durante tanto tiempo", ha reflexionado, tras lo que ha insistido en que se cierran etapas "muy bonitas" y ahora hay que "seguir trabajando".