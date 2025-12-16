Tudela de Duero (Valladolid) acogerá el 21 de diciembre la XVI edición de Bajo Cero Bike

Presentación de la la XVI edición de Bajo Cero Bike de Tudela de Duero en la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tudela de Duero volverá a convertirse en "epicentro del ciclismo de montaña" el próximo domingo 21 de diciembre con la celebración de la XVI edición de la Bajo Cero Bike, prueba de BTT "consolidada" en el calendario invernal en la provincia de Valladolid.

La carrera, que arrancará a las 9.30 horas y está organizada por el Club Tudela Bike con la colaboración del Ayuntamiento, la institución provincial y numerosas entidades y patrocinadores, forma parte de la Segunda Copa BTT Diputación de Valladolid, en la modalidad XIN Ruta.

Ciclistas de distintos puntos de Castilla y León y comunidades cercanas participarán en la cita, que contará con dos recorridos, ambos con salida y llegada en Tudela de Duero y un trazado que discurre por los términos municipales de Traspinedo, Santibáñez de Valcorba y Montemayor de Pililla, a través de caminos, senderos y paisajes característicos de la zona.

En concreto, hay un Recorrido Oro, de carácter competitivo, con una distancia de 55 kilómetros y un desnivel positivo aproximado de 1.000 metros, y un Recorrido Plata, de participación no competitiva, con 40 kilómetros y un desnivel positivo de unos 550 metros, pensado para quienes priorizan la experiencia y el disfrute del entorno.

En el apartado de premios, se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en las categorías General, Élite/Sub23, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60.

Estos premios se concederán en memoria de Estela Domínguez, como homenaje y reconocimiento, según han destacado desde la organización de la prueba en un comunicado recogido por Europa Press.

La inscripción, con un coste de 21 euros, puede realizarse a través de la web www.runvasport.es e incluye café y dulces de bienvenida, avituallamiento, asistencia sanitaria, bolsa del corredor y otros servicios.

Además, como en ediciones anteriores, la prueba mantiene su carácter solidario, destinando un euro de cada inscripción a Cruz Roja.