La diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez (dcha), con los roganizadores y el alcalde de Turégano. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La villa de Turégano (Segovia) recuperará el espíritu de su tradicional cita de San Andrés, que años atrás convocaba su feria de maquinaria agrícola, con una feria navideña que contará con más de 30 puestos de artesanía, gastronomía y actividades en plaza de España los días 28 y 29 de noviembre.

Tras la primera edición, en 2025, celebrada con éxito, la feria contará de nuevo con el apoyo de la Diputación de Segovia, según ha subrayado la diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, que ha presentado la feria junto al alcalde del municipio y diputado provincial, Juan Montes, y los miembros de la organización Ricardo Escudero, María Isabel Herrero y Mónica Contreras, representantes de la Asociación Madre El Caño.

La Plaza de España será el centro de la feria, que nació como evolución de la tradicional Feria Agrícola de San Andrés, impulsada por la asociación y el Ayuntamiento.

Bajo el lema 'La magia la hacemos todos', el evento recupera el espíritu de aquella cita con un programa de puestos de artesanía y alimentación, que incluirán talleres demostrativos en los propios expositores, además de juegos de madera gigantes y la apertura permanente del Belén de la iglesia.

Los visitantes podrán hacerse con un 'Pasaporte Navideño' al comprar en al menos seis puestos diferentes, para participar en el sorteo de artículos elaborados por los propios artesanos.

Durante la feria, y el resto de fiestas navideñas, la plaza y calles cercanas estarán adornadas con la decoración que cerca de un centenar de vecinos de todas las edades ha instalado desde hace dos meses, para convertir Turégano en un escenario navideño.

Asimismo, el sábado 28 de noviembre comenzará el programa de actividades con un taller de cocina navideña dirigido a niños de tres a 14 años e impartido por la nutricionista Sandra Gómez en tres turnos, a las 10:15, las 11:45 y las 13:00 horas.

A partir de las 11:00 y hasta las 20:00 horas permanecerán abiertos los puestos de la plaza, que acogerá también juegos de madera gigantes de 12:00 a 14:30 horas y un pintacaras navideño junto al Ayuntamiento, en el mismo horario.

A las 15:00 horas, la carpa 'El Ferial' será el escenario de un cocido popular, cuyos tickets pueden adquirirse de forma anticipada en el Ayuntamiento y en los bares de la localidad.

Por la tarde, la programación continuará con el reparto de chocolate cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer, y después habrá una nueva sesión de juegos de madera gigantes, de 17:30 a 20:00 horas, y la visita de Papá Noel y sus elfos, junto al Ayuntamiento, de 17:30 a 19:30 horas.

Igualmente, entre las 17:30 y las 21:30 horas, un tren navideño recorrerá las calles de la localidad con salida desde la parte trasera de la iglesia. La jornada concluirá a las 19:00 horas con un concierto navideño en la plaza a cargo de la banda de música Alborada Musical.

En paralelo, el Área de Turismo del Ayuntamiento ha organizado una visita guiada gratuita por Turégano, sin inscripción previa, la cual partirá a las 17:30 horas desde la puerta de entrada al castillo y recorrerá puntos emblemáticos como la Plaza de España, el Palacio Miñano, la Iglesia de Santiago y la Posada Casa Vieja.

El domingo 29 de noviembre, el mercado de artesanía y alimentación volverá a abrir en la plaza de 12:00 a 19:00 horas, con juegos de madera gigantes entre las 12:00 y las 14:30 horas.

Como propuesta destacada de la mañana, a las 12:00 horas se celebrará la actividad intergeneracional '¡Súbete al carro de los abuelos!', donde los participantes se convertirán en fichas de un tablero gigante para descubrir juegos y tradiciones populares.

Tanto para el taller de cocina navideña del sábado, que tiene aforo limitado, como para '¡Súbete al carro de los abuelos!', las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del teléfono de la Asociación Madre El Caño, el 643 025 820.