Turisleón promociona las excelencias de León y su provincia en los mercados de contratación de Valencia y Murcia

Promoción de Turisleón en el mercado de contrtación en Valencia. - TURISLEÓN

LEÓN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Turismo -integrado por Diputación y el Ayuntamiento de León- ha participado esta semana en los mercados de contratación turística celebrados en Valencia y Murcia con el objetivo de promocionar la oferta de la provincia y reforzar su posicionamiento nacional.

La delegación leonesa ha mostrado a agencias de viajes y profesionales del sector las principales propuestas del territorio, poniendo en valor la riqueza patrimonial, la gastronomía, la naturaleza y las experiencias que ofrecen tanto la ciudad de León como la provincia leonesa.

En total, la cita de Valencia, celebrada el miércoles 15, ha contado con la participación de 165 agencias de viajes, mientras que el encuentro de Murcia, desarrollado el jueves 16, ha reunido a 98 agencias, lo que evidencia el interés de estos mercados emisores.

El Consorcio Provincial de Turismo han destacado la relevancia estratégica de territorios como la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que cuentan con una importante capacidad de generación de turismo nacional.

Se trata de perfiles de viajeros interesados en escapadas culturales, propuestas gastronómicas y destinos de interior, lo que convierte a León en una alternativa atractiva frente al turismo de litoral, han informado a Europa Press fuentes del Consorcio.

Asimismo, la diferencia climática y paisajística entre estos territorios y la provincia leonesa refuerza el atractivo del destino, especialmente en épocas como el verano, cuando las temperaturas más suaves y los entornos naturales del norte resultan especialmente demandados.

CONTACTO DIRECTO

La participación en estos mercados de contratación ha permitido establecer contactos directos con agencias de viajes y turoperadores, lo que facilita la incorporación de la oferta turística leonesa a paquetes, circuitos y catálogos comerciales.

Este tipo de acciones profesionales resulta clave para convertir la promoción en resultados concretos, aumentando la visibilidad del destino y adaptándolo a las demandas del sector, ha añadido el Consorcio.

Además, ha apuntado que estas iniciativas contribuyen a la desestacionalización del turismo, ya que muchos viajeros optan por desplazarse fuera de la temporada alta, favoreciendo así un reparto más equilibrado de visitantes a lo largo del año.

Turisleón ha subrayado también la importancia de contar con servicios de apoyo a agencias de viajes, que permitan ofrecer información actualizada, asesoramiento técnico y propuestas estructuradas, facilitando la comercialización del destino y fortaleciendo la relación con los intermediarios turísticos.

Con esta acción promocional, la Diputación de León ha reafirmado su apuesta por impulsar el turismo como motor económico de la provincia, apostando por una estrategia basada en la profesionalización, la colaboración institucional y la apertura a nuevos mercados emisores dentro del territorio nacional.