Un turismo abandona el lugar tras chocar con otro y dejar a una mujer herida en Valladolid

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de los dos turismos implicados en una colisión registrada este martes en la calle Real de Burgos de Valladolid ha abandonado el lugar del accidente, en el que una mujer de unos 30 años ha resultado herida, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 16.58 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la colisión entre dos turismos y solicitaba asistencia sanitaria para una mujer que había resultado herida.

Tras el accidente, uno de los vehículos implicados ha abandonado el lugar, mientras que la mujer herida ha permanecido en la zona a la espera de la asistencia de los servicios de emergencia.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Municipal de Valladolid y al Cuerpo Nacional de Policía, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un recurso sanitario para atender a la afectada.

Por el momento, no se han facilitado más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido la colisión, las lesiones sufridas por la mujer ni sobre el vehículo que ha abandonado el lugar.