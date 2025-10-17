Turismo programa una visita gratuita a la Catedral de Segovia por el 500 aniversario del inicio de su construcción

SEGOVIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia ha organizado una visita gratuita y guiada a la Catedral de Segovia, por el 500 aniversario del inicio de la construcción del templo, que tendrá lugar este domingo, 19 de octubre, Día de las Catedrales.

La visita, que se iniciará a las 10.30 horas, se enfoca a divulgar la historia y el arte del monumento y será conducida por el profesor de Arte, Historia y Geografía José María Rubio, un especialista en arte sacro con reconocida trayectoria en la divulgación del patrimonio segoviano. Rubio ha sido guía oficial de la Catedral de Segovia y de la exposición Las Edades del Hombre, y delegado diocesano de Patrimonio entre agosto de 2023 y febrero de 2025.

La visita se ha titulado 'Perspectiva histórica y artística de la Catedral de Segovia con motivo de los 500 años de su inicio' y ofrecerá un recorrido detallado para comprender el contexto histórico, artístico y humano que motivó la construcción de esta obra del gótico tardío español.

En el recorrido, José María Rubio explicará por qué se decidió construir una nueva catedral en 1525 y por qué se eligió su ubicación actual, y cuáles fueron los condicionantes históricos, económicos y sociales de la época que influyeron en su desarrollo. También destacará la figura del maestro de obras Juan Gil de Hontañón, junto a otros arquitectos y artistas que intervinieron en las distintas fases de su edificación.

La actividad está dirigida a segovianos y visitantes; es gratuita pero requiere inscripción previa, que puede realizarse en el Centro de Recepción de Visitantes o a través del teléfono 921 46 67 21 (plazas limitadas).

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Además, el área de Turismo ha abierto un concurso fotográfico sobre la Catedral en Instagram, con plazo hasta el 2 de noviembre. El tema #ILoveyCathedral25 celebra la tercera edición, con el título 'Catedral con alma: detalles del templo en su V Centenario', e invita a participar capturando la belleza, la luz y los detalles del templo que a menudo pasan desapercibidos.

Las imágenes (hechas por mayores de edad) se envían a las cuentas @turismodesegovia y @catedralsegovia, incluyendo el hashtag #ILoveMyCathedral25.

El autor de la fotografía ganadora recibirá un lote de productos gastronómicos de Saborea Segovia y una visita para dos personas a la torre de la Catedral (Las bases están disponibles en www.turismodesegovia.com)