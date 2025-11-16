Turismo de la Provincia de Segovia refuerza en INTUR su papel como destino de interior sostenible y preparado para el eclipse total de 2026 - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo de la Provincia de Segovia ha cerrado su participación en la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR) con un balance muy positivo. Durante cuatro jornadas, el stand provincial --ubicado en el pabellón 2 de la feria vallisoletana-- ha reunido la esencia de un territorio que mira al futuro desde la sostenibilidad, con la vista puesta en el eclipse total de sol que tendrá lugar el doce de agosto de 2026.

El expositor de la institución provincial, de 150 metros cuadrados, se ha convertido en punto de encuentro para profesionales del sector y público general.

A lo largo del fin de semana se han sucedido catas, talleres y demostraciones en vivo con productos agroalimentarios y propuestas turísticas de diferentes municipios.

El público ha podido degustar alimentos de la tierra, conocer oficios tradicionales y descubrir experiencias vinculadas al astroturismo.

Durante la jornada profesional de INTUR Negocios, el equipo técnico del Área de Turismo mantuvo reuniones con agencias y turoperadores interesados en la oferta segoviana, especialmente en torno al programa de actividades y rutas asociadas al eclipse de 2026.

Cinco municipios, un mismo relato Coca, Sepúlveda, Ayllón, El Espinar y Riaza fueron los cinco municipios representados en el stand provincial.

Cada uno mostró su material promocional y su personalidad propia: Coca con su legado mudéjar y su tradición agroalimentaria; Sepúlveda como referente del turismo de naturaleza y astroturismo; Ayllón, dentro de la franja de totalidad del eclipse; El Espinar, puerta natural desde Madrid; y Riaza, con su arquitectura serrana y su oferta familiar.

ECLIPSE TOTAL 2026

El eclipse total de 2026 será visible desde buena parte del territorio segoviano y constituye un eje central en la estrategia turística provincial.

Durante los últimos meses, la Diputación, a través de Turismo de la Provincia de Segovia, ha impulsado formaciones en astroturismo, rutas de observación y actividades divulgativas para que el fenómeno pueda disfrutarse de forma segura y sostenible.

"El eclipse será un acontecimiento único, pero lo realmente importante es todo el trabajo que estamos desarrollando para que quienes nos visiten descubran la provincia con calma, disfruten de su patrimonio, de su gastronomía y de esa forma segoviana de vivir el tiempo sin prisa", ha señalado el diputado de Turismo, Javier Figueredo.

"Nuestra presencia en INTUR demuestra que la provincia de Segovia está preparada para ofrecer experiencias de calidad y un turismo responsable durante todo el año", ha apostillado.