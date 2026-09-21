La UBU inaugura un curso marcado por la puesta en marcha de Medicina y un incremento del 19% en matrículas de grado

Un momento de la inauguración del curso académico de la UBU. - EUROPA PRESS

BURGOS 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Burgos (UBU) ha inaugurado hoy su curso académico con la puesta en Marcha de Medicina como "hito histórico", acompañado de un incremento en el número de matriculas del grado del 19 por ciento, uno de los "más dinámicos" de las universidades públicas de la Comunidad.

El acto ha estado presidido por el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, el rector de la institución académica, José Miguel García, además de los máximos responsables del resto de las universidades públicas de la Comunidad entre otras autoridades.

Durante su intervención, el consejero ha recordado la nueva línea de ayudas destinadas al alumnado que realice su primera matrícula de primer curso de grado en las universidades públicas de Castilla y León durante el curso académico 2026/2027 y cuya convocatoria se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Una iniciativa compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que cuenta con una dotación inicial de 12.620.000 euros, que podrá ampliarse en dos millones para no dejar "atrás" a ningún alumno.

Esta nueva medida está destinada a sufragar los gastos correspondientes a los servicios académicos abonados por el alumnado empadronado en Castilla y León al formalizar su matrícula de primer curso de grado en su primer acceso a la educación pública universitaria.

El rector de la UBU, José Miguel García, por su parte, ha subrayado el "carácter histórico" de este nuevo curso que viene protagonizado por la puesta en marcha de los estudios de Medicina. "Este arranque llega acompañado de un crecimiento generalizado que sitúa a la institución entre las más dinámicas de Castilla y León, con un incremento superior al 19 por ciento en las nuevas matriculaciones de grado", ha añadido.

José Miguel García ha subrayado el papel central de la universidad como "motor del desarrollo socioeconómico del entorno". Además de poner en marcha Medicina -cuyos datos de matriculación se van estabilizando tras una alta demanda inicial y un ajuste progresivo-, la institución "consolida" el grado de matemáticas en su segundo curso y afronta la recta final del último año de psicología, que prepara la salida de su primera promoción.

Por su parte, el consejero ha reafirmado el "respaldo institucional y económico" de la Junta a la universidad burgalesa. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha incrementado la financiación de la UBU en más de un 19 por ciento y ha asumido los costes de personal y profesorado para la nueva Facultad de Medicina, además de destinar partidas específicas para infraestructuras.