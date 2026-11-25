La UCAV acoge las II Jornadas Internacionales en Seguridad en Monumentos Patrimoniales para prevenir riesgos - UCAV

ÁVILA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), la Fundación Amigos de la Alhambra y la Cátedra 720 CH Riesgos, de la Universidad de Cádiz (UCA), organizan las II Jornadas Internacionales en Seguridad en Monumentos Patrimoniales, que se celebran este miércoles y jueves, días 25 y 26 de noviembre, respectivamente, bajo el título 'Salvaguardar la memoria. Perspectivas desde la criminología preventiva para preservar la seguridad integral del patrimonio cultural en un mundo en transformación'.

Las jornadas se celebran en la UCAV, donde su vicerrectora de Ordenación Académica, Lourdes Miguel, ha subrayado la importancia de reflexionar sobre estas cuestiones, "porque proteger el patrimonio, además de preservarlo, es cuidar las huellas que permiten comprender de dónde se viene y transmitir a quienes sucedan la posibilidad de conocerlas e interpretarlas".

Para ello se ofrece este lugar, "una universidad abierta al intercambio de conocimientos y comprometida con las necesidades de la sociedad", en una ciudad como Ávila.

Por su parte, el director académico de las Jornadas, Juan Antonio Sánchez, cuenta con la experiencia de su participación en la I edición celebrada en Granada, con la que ha podido asumir el "reto" de la organización de estas jornadas junto a la Fundación Amigos de la Alhambra y la Cátedra 720 CH Riesgos.

En su inauguración ha destacado el encuentro de profesionales en torno a la seguridad y protección del patrimonio, al tiempo que ha puesto en valor la labor de la prevención, "lo más importante".

En palabras del codirector de la Cátedra 720 CH Riesgos de la UCA, Sergio Fernández, estos días se aborda todo aquello que tiene que ver con una visión holística sobre la prevención.

"Pretendemos, desde todas las visiones profesionales y desde el papel de la criminología preventiva, analizar todos los 2 Departamento de Comunicación Universidad Católica de Ávila comportamientos de conductas disruptivas que se pueden convertir en un riesgo para el patrimonio", ha profundizado.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa se compone de más de una veintena de actividades académicas en horario de mañana y tarde, con la participación de expertos de una veintena de instituciones y entidades de distinta naturaleza, entre ellas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Patrimonio Nacional, el Ministerio de Defensa, distintas instituciones eclesiásticas y patrimoniales, organismos públicos y empresas especializadas en seguridad y tecnología.

La dimensión internacional viene representada por entidades de Italia y el Vaticano, como el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y Turismo de Italia (MIBAT), el Consejo de Cultura de la Región del Piamonte, la Biblioteca Ambrosiana y el Archivo Apostólico Vaticano.

A estos apoyos se suma el patrocinio de Óptima Cultura y la colaboración de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Ávila.