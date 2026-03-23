La UCAV analiza los avances y retos de las políticas de igualdad en la Guardia Civil

ÁVILA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha acogido la jornada 'Las políticas de igualdad en grandes instituciones: el ejemplo de la Guardia Civil', un encuentro destinado a analizar la evolución y los desafíos en materia de igualdad dentro del cuerpo. La sesión ha contado con la participación de responsables institucionales que han abordado la incorporación de la mujer en una institución con más de 175 años de historia.

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV, Mª Paz Muñoz, ha destacado la importancia de trasladar estos temas al ámbito universitario para que los alumnos conozcan "ejemplos reales de mujeres plenamente integradas". Por su parte, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila, el teniente coronel Gustavo Dorda, ha afirmado que la igualdad es una "preocupación real" y ha señalado como reto principal la captación de mujeres, especialmente en los entornos rurales.

Durante la ponencia principal, la jefa del Área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad de la Guardia Civil, la teniente coronel Verónica Guillén, ha detallado que el cuerpo cuenta actualmente con un 11,17 por ciento de mujeres a nivel nacional. Guillén ha asegurado que se ha avanzado "casi tanto desde 2019 como en los 30 años anteriores" y ha subrayado que la institución ha pasado de buscar la incorporación femenina a "reconocer el valor que aportan".

En el ámbito local, los datos aportados durante la jornada han situado el porcentaje de mujeres en la Comandancia de Ávila en torno al nueve por ciento, una cifra que se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional.

El evento ha concluido con una mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro de las profesionales en el cuerpo para ofrecer una visión práctica sobre la evolución de su papel en la seguridad pública.