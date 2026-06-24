UCAV celebra el I Congreso Internacional en Calidad Agroalimentaria y Medio Ambiente con seis conferencias magistrales

I Congreso Internacional en Calidad Agroalimentaria de Medio Ambiente de la UCAV. - UCAV

ÁVILA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) celebra esta semana el I Congreso Internacional en Calidad Agroalimentaria y Medio Ambiente, enmarcado en el programa de doctorado con el que comparte nombre y que cuenta con seis conferencias magistrales.

La cita, que se desarrolla desde este miércoles, 24 de junio, al viernes día 26, reúne a participantes de diferentes países de Europa e Hispanoamérica, y está destinada a los estudiantes del programa y a otros investigadores, según ha explicado el presidente del comité organizador del Congreso, Miguel Ángel Esteso.

El programa trata las líneas establecidas dentro del programa de doctorado, con materias como microbiología, medio ambiente, forestal, agricultura y alimentación, según ha especificado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

Para abordarlas, además de los propios estudiantes, el Congreso cuenta con profesores de diferentes universidades nacionales e internacionales, como la Universidad de Coimbra, así como con seis conferencias magistrales, a cargo de Jorge Poveda, Raimundo Jiménez, Víctor Rincón, Betty Carlini y Ana Cristina F. Ribeiro, además de Diego Vergará, quien pronunciará la conferencia de clausura.

Junto a estas conferencias, el congreso incluye diferentes sesiones de mañana y tarde, con charlas-coloquio y presentaciones de comunicaciones orales y pósteres. Las actividades pueden seguirse de manera presencial y online.