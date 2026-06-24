UCAV celebra hasta el viernes el I Congreso Internacional de Calidad Agroalimentaria, dentro del programa de Doctorado

Inauguración del I Congreso Internacional de Calidad Agroalimentaria. - UCAV

ÁVILA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) celebra desde hoy y hasta el viernes el I Congreso Internacional en Calidad Agroalimentaria y Medio Ambiente, enmarcado en el programa de doctorado con el que comparte nombre. La cita cuenta con participantes de diferentes países de Europa e Hispanoamérica.

El presidente del comité organizador del Congreso, Miguel Ángel Esteso, ha explicado que esta actividad está destinada a los estudiantes del programa y a otros investigadores, que "en otras ocasiones" habían planteado su participación en jornadas de este tipo.

"Servirá para que los estudiantes comiencen a dar naturalidad a este tipo de intervenciones", ha aseverado Esteso.

El programa trata las líneas establecidas dentro del programa de doctorado, microbiología, medio ambiente, forestal, agricultura y alimentación, y paraabordarlas, además de los propios estudiantes, el Congreso cuenta con profesores de diferentes universidades nacionales e internacionales, como la Universidad de Coimbra.

Las conferencias magistrales están a cargo de Jorge Poveda, Raimundo Jiménez, Víctor Rincón, Betty Carlini y Ana Cristina F. Ribeiro, mientras que la conferencias de clausura correrá a cargo de Diego Vergara.

Junto a estas conferencias, el congreso cuenta con diferentes sesiones de mañana y tarde, con charlas-coloquio y presentaciones de comunicaciones orales y pósteres. Pueden seguirse de manera presencial y online, lo que favorece el carácter internacional del congreso.