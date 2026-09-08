La UCAV da la bienvenida a sus nuevos alumnos en un curso que inicia con la herramienta 'IAprende'

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) da la bienvenida al curso 2026-2027 a sus nuevos alumnos. - EUROPA PRESS

ÁVILA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado este martes un acto institucional de bienvenida al curso 2026-2027 a sus nuevos alumnos, que iniciarán su experiencia con 'IAprende', una herramienta de inteligencia artificial de apoyo al estudio y que ofrece a los docentes más información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

La cita, celebrada un día después del inicio de las clases, ha servido para que los alumnos, de manera presencial y por vía telemática, conozcan mejor la universidad, las facultades y todos los servicios que están a su disposición.

De esta forma, el acto ha marcado el comienzo del curso 2026-2027, en el que la UCAV incorpora ocho titulaciones simultáneas, la reverificación del grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) con dos menciones, los másteres universitarios en Estrategia, Liderazgo y Gestión Empresarial (MBA) con cuatro especializaciones y en Información sobre Sostenibilidad, así como el programa de doctorado en Gobernanza Global y Democracia en la Era Digital, impartido junto a la Universidad Villanueva.

La sesión ha estado presidida por la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, quien ha recibido a los estudiantes en "esta etapa muy importante que les va a transformar".

En el acto también han estado presentes representantes de las diferentes facultades de la UCAV; entre ellos, las decanas María Paz Muñoz, de Ciencias Sociales y Jurídicas, y Mercedes Sánchez, de Ciencias de la Salud, así como el vicedecano Fernando Herráez, de Ciencias y Artes, y el decano Fernando Romera, de Humanidades y Educación.

La rectora ha felicitado a los alumnos por haber llegado a esta institución académica, un lugar que les "ayudará a crecer profesional y humanamente con una formación integral", y que les servirá para "mejorar el mundo y la vida de los demás".

Asimismo, ha animado a los nuevos alumnos a participar en las actividades que ofrece la UCAV, como el deporte, las becas Erasmus y SICUE o el voluntariado, a conocer gente y a aprovechar toda la riqueza que ofrece el entorno universitario.

Por su parte, Begoña Lafuente, vicerrectora de Profesorado y Calidad, ha presentado los vicerrectorados, mientras que el representante de los alumnos, Rodrigo Cabal, ha compartido con sus nuevos compañeros su experiencia como universitario y ha incidido en la oportunidad de participar en las actividades que organiza la institución.

Los estudiantes también han podido conocer los diferentes servicios de la UCAV y su funcionamiento, como los de biblioteca, deportes, voluntariado, teatro, coro, idiomas, extensión universitaria, becas o relaciones internacionales, entre otros.

Para ello, han contado con las explicaciones del capellán Luis Carlos Hernández; de la directora del Servicio de Pastoral Universitaria, Karen Benavides, y de Fernando Martín, director del servicio de Atención al Estudiante.