La UCAV y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Colombia estrechan lazos culturales y académicos - UCAV

ÁVILA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de la ciudad colombiana de Tunja, han firmado un convenio destinado a estrechar vínculos académicos y culturales entre ambas instituciones.

Según ha informado la Universidad Católica de Ávila en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, este acuerdo contempla la cooperación entre sus profesores e investigadores, el desarrollo conjunto de actividades y eventos y la movilidad académica de sus estudiantes.

Ambas instituciones "comparten la inspiración del humanismo cristiano" que ahora tomará fuerza a través de esta alianza formalizada con un encuentro institucional celebrado entre la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero; y el director general del Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, el padre William Medina.

Con este nuevo convenio en Iberoamérica, la UCAV "refuerza su compromiso con la internacionalización, la excelencia académica y la creación de nuevas oportunidades para su comunidad universitaria".