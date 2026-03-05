La UCAV impulsa una guía para hacer un uso saludable de los dispositivos móviles en los menores

ÁVILA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y el Consejo General de Enfermería (CGE) han publicado la Guía para familias y tutores sobre el uso saludable de los dispositivos móviles para niños y adolescentes, un manual con el que se busca ayudar a las familias, a los centros educativos y a los centros de atención primaria a manejar los efectos nocivos de estos dispositivos.

El documento ha sido elaborado por el grupo de investigación de la UCAV IDI TICS (Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Informática y la Comunicación en Salud) y con la publicación se pretende dar respuesta a una problemática creciente, en un contexto en el que, actualmente, la mayoría de los jóvenes pasa, según algunos estudios, incluso más de cuatro horas al día con el móvil.

Las autoras, María Nélida Conejo, Eva Pilar López, Carmen Mª Chivite, Rosalía Jódar y Mercedes Sánchez, abordan cuestiones como la prevención, la detección, la actuación y el síndrome de abstinencia.

Además, la guía ofrece diferentes recursos de interés, como vídeos, webs o manuales, que complementan el contenido principal.

La publicación cuenta también con la colaboración del presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, como autor de la presentación. Según ha explicado la Universidad Católica de Ávila en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, son muchos los padres que "coinciden en los efectos nocivos de un mal uso de los dispositivos móviles, pero, en ocasiones, no saben cómo gestionarlo", ha explicado Mercedes Sánchez, coautora del libro y directora de IDI TICS.

Precisamente por la carencia de guías prácticas que den respuesta a esta problemática, el grupo de investigación ha elaborado esta "guía sencilla y muy práctica, que se espera que sea de utilidad para las familias, en la que se recogen consejos e ideas basadas en evidencias científicas".

Por su parte, Florentino Pérez Raya ha subrayado la importancia de las enfermeras en el proceso esencial de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

"La educación para la salud es una de las funciones clave de enfermeras y enfermeros, y guías como esta ofrecen una base práctica para que la población, tanto menores como adultos, pueda tomar decisiones informadas sobre el uso de dispositivos de alta tecnología conectados a Internet".

La guía está disponible para su consulta y descarga en la web del CGE.

Está editada por el Instituto Español de Investigación Enfermera, vinculado al CGE, y avalada por la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACCESE), la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) y la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE).