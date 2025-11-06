La UCAV inaugura el II Ciclo Universitario de Cultura e Historia Militares con una conferencia sobre la batalla de Pavía - UCAV

ÁVILA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha inaugurado el II Ciclo Universitario de Cultura e Historia Militares con la conferencia "La batalla de Pavía a través de las crónicas españolas: el caso de Martín García Cerezeda", impartida por Eduardo de Mesa Gallego, coordinador del Instituto CEU de Estudios Históricos.

Durante la apertura, el director de la Cátedra de Cultura de Defensa 'Subintendente Julián Vallespín', Javier José Guío, ha destacado el carácter académico de esta nueva edición, que pretende dar una versión más personal y menos divulgativa de los grandes hitos de la historia militar española.

Guío ha explicado que, aunque es el segundo ciclo universitario en nombre, en realidad forma parte de una larga trayectoria: este es ya el duodécimo ciclo que hemos organizado desde 2017.

"Este año hemos recuperado la efeméride de las batallas de Pavía y Breda, ofreciendo una mirada más humana y vivencial de quienes las han protagonizado", ha detallado.

En esta primera sesión, Eduardo de Mesa ha ofrecido una visión inédita de la batalla de Pavía (1525) a través de los ojos de Martín García Cerezeda, un combatiente español que participó en la contienda y relató sus experiencias en unas memorias poco conocidas.

"He querido presentar la batalla desde la perspectiva de un soldado. Cerezeda fue un veterano que no solo participó en Pavía, sino en otras campañas, y que finalmente decidió retirarse a su Córdoba natal para ingresar en un convento y 'purgar sus pecados', como él mismo escribió", ha relatado De Mesa.

Las siguientes conferencias abordarán la conquista de Túnez (1535) a través de los tapices flamencos encargados por Carlos V, la financiación de la guerra en la Monarquía Hispánica y el papel del linaje abulense Villalonga en las campañas militares de los siglos XVI y XVII.