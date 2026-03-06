La UCAV lanzará IAprende para ayudar a los alumnos en sus estudios con inteligencia artificial

ÁVILA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) lanzará al inicio del curso 2026-2027 IAprende, una herramienta de inteligencia artificial concebida como complemento para la formación de los alumnos y orientada a facilitar el estudio, la autoevaluación y una enseñanza más personalizada.

Según ha informado la propia UCAV en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, este sistema permitirá generar contenidos adaptados a cada estudiante y ofrecerá también al profesorado información detallada sobre los avances del alumnado.

La herramienta estará integrada en la plataforma educativa de la universidad, Blackboard Learn, donde los alumnos podrán generar resúmenes con distintos niveles de síntesis, tanto en texto como en formato audio, y en cuatro idiomas: español, inglés, italiano y portugués.

Además, los estudiantes tendrán la posibilidad de plantear dudas para localizar contenidos dentro de los manuales de la plataforma y realizar actividades de autoevaluación, tanto en formato tipo test como en otras pruebas que requieran respuestas más desarrolladas. El contenido de estas preguntas contará con la supervisión del profesor como elemento clave del proceso de aprendizaje.

Según la Universidad Católica de Ávila, esta herramienta facilitará una enseñanza más personalizada, ya que el docente podrá acceder a un panel con información actualizada que le permitirá conocer cómo está trabajando cada alumno y cuál es su evolución. De esta manera, podrá detectar con mayor precisión aquellas carencias en las que resulte necesario hacer un mayor seguimiento.

Con esta iniciativa, la UCAV quiere reafirmar su apuesta por la innovación educativa y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De este modo, ofrece a los estudiantes nuevos recursos que "refuerzan su formación" a la vez que facilitan al profesorado su labor ante los retos del contexto educativo actual.