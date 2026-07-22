La UCAV presenta un proyecto de digitalización, agricultura y turismo de salud para el entorno rural de Ávila - UCAV

ÁVILA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado el proyecto 'Digitalización, Agricultura de Precisión y Turismo de Salud en Entornos Rurales de la Provincia de Ávila', una iniciativa que tiene como objetivo el impulso del desarrollo rural sostenible en la provincia a través del refuerzo de la capacitación, la innovación y la generación de empleo local.

El proyecto, que ha arrancado ya y se desarrollará hasta finales de 2027, se enmarca en el programa +RURAL 'Empoderamiento Digital y Repoblación Rural' de la Fundación Altius, bajo la iniciativa 'Empoderamiento Digital y Repoblación Rural: Integrando IA y AWS re/Start en Áreas Rurales Vulnerables'.

Financiada por la Fundación MAPFRE y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), la propuesta pretende actuar como un proyecto piloto replicable en otros territorios rurales. Esta estrategia de innovación rural se desarrolla en parcelas de toda la provincia, con especial protagonismo en viñedos y cultivos herbáceos extensivos.

Las actuaciones contemplan la instalación, supervisión y mantenimiento de sensores IoT para la agricultura de precisión, además de formación técnica especializada. De forma paralela, con el fin de fomentar la diversificación económica y el turismo de salud, la iniciativa trabaja en el diseño de herramientas digitales para la generación de nuevas oportunidades compatibles con la conservación ambiental en espacios forestales.

Durante el acto de presentación han intervenido la coordinadora del proyecto en la UCAV, Cristina Lucini, y el coordinador técnico de +RURAL, Carlos Caballero. Con esta actuación, la institución académica aborda los desafíos estructurales de la provincia vinculados a la despoblación, el envejecimiento de la población activa agraria, la baja rentabilidad de las explotaciones tradicionales y la limitada incorporación de tecnologías digitales.