La UCAV reconoce la excelencia con la entrega de sus premios académicos

Galardonados por la UCAV - UCAV

ÁVILA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha hecho entrega de sus premios académicos y reconocimientos con el fin de "reconocer el buen hacer de esta universidad y mostrarlo a la sociedad".

La UCAV ha explicado que la cita ha estado enmarcada en la festividad de Santo Tomás de Aquino, aunque tuvo que ser aplazada el pasado 28 de enero por las inclemencias meteorológicas.

La Asociación de Amigos de la UCAV (AAUCAV) ha entregado los diplomas acreditativos al X Premio de Innovación Educativa a Cristina Lucini Baquero; la XVI Beca de Investigación a Isabel García Izquierdo; e igualmente ha entregado los Premios a los Mejores Expedientes Académicos Fin de Carrera, que han ido a parar a Carla Martín Peña, Blanca Bellido Rodríguez, Cristina Min Garcés Hernández y María Gema Ricote Rodríguez; y la Beca Solidaria, que ha recaído en Eugene Patrick Mbomo Messi y Telesphore Ndzie.

Los colegios profesionales, asociaciones y empresas han entregado los premios a los mejores trabajos fin de grado y fin de máster de las facultades de Ciencias y Artes, Humanidades y Educación y Ciencias Sociales y Jurídicas, así como el mejor expediente académico del grado en Ingeniería Informática, para Noelia Cenamor Beltrán.

La UCAV ha presentado por otro lado a los profesores que han conseguido en el último año el título más alto a nivel universitario, el de doctor, y ha reconocido también a aquellos cuya labor docente ha sido destacada en el Programa DOCENTIA 2024/2025. Por último, Gustavo Dorda, Yolanda Varas y Nieves Burguillo han recibido el reconocimiento por su labor en favor de la Universidad.