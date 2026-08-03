UCCL avisa de la "alarmante" caída del precio del vacuno, con pérdidas de 600 euros por animal

SALAMANCA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González, y el presidente de UCCL Salamanca, Juan Carlos Sánchez, han analizado la "alarmante" situación del vacuno de carne y la crisis de precios, con "pérdidas de 600 euros por animal".

En una rueda de prensa de la organización en Aldeatejada (Salamanca), el presidente de UCCL Salamanca ha advertido de que "en apenas tres meses el sector ha sufrido "un descenso del 20 por ciento" en terneros vivos que se venden para cebadero: "Un ternero que tenía un valor de 1.750 euros puede estar en el orden de 1.400 actualmente".

"También el descenso es similar en vacas, toros y carne de ternera y hay un decenso aproximado de un 25 por ciento en añojos, con pérdidas de más de 600 euros por animal", ha añadido el presidente de la organización en Salamanca.

Sánchez ha lamentado que en los mataderos hay "un tapón de añojos que está arrastrando la caída de precios de todo tipo de carne de vacuno en general". Esto supone que en tres meses de caída "una explotación profesional que venda cien animales entre terneros pasteros, cebo y vacas a una media de 300, 400 euros de pérdida por animal, el descenso de su beneficio supone 35.000 o 40.000 euros anuales".

Además, ha reconocido que este descenso "no está reflejado en las lonjas, que están tratando de contener el mercado" ni tampoco "en el precio final de la carne en carnicerías y supermercados, con lo que el consumidor tampoco se está aprovechando de estas caídas en origen".

"Ha sido comenzar a aplicar el tratado de Mercosur y comenzar la caída drástica del precio", ha aseverado Sánchez, para señalar que esto ya se avisó en las manifestaciones que los profesionales del sector primario llevaron a cabo en primavera.

"Éste es un tratado cuya aprobación tiene nombre y apellidos. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular lo han defendido y aprobado con sus votos en Bruselas. Hemos tenido que ver cómo el que debería de ser nuestro aliado, el que debería de velar por nuestros intereses, ha dicho sin tapujos que iba a ser un acuerdo muy positivo para España. Pues que nos diga ahora en qué", ha lamentado.

Por su parte, el coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha recordado que del sector vacuno de carne es "el más importante con diferencia de la agricultura y la ganadería en Castilla y León".

"Estamos hablando de un sector que depende de una forma importante de las ayudas de la PAC, pero seguimos repartiendo estas ayudas entre todo aquel que las pide", ha apuntado, para, asimismo, lamentar que en España no se tiene "ningún filtro para dejar a los que no son profesionales fuera", como "en Francia llevan más de diez años haciéndolo".

"En Francia se reparten 6.000 millones de la PAC, 1.000 millones más que en España entre 280.000 profesionales. En España se reparten 5.000 millones entre 650.000, de los cuales dos tercios no son profesionales", ha criticado González.

Por lo tanto, ha añadido, es algo que hay que tomarse "muy en serio en la próxima reforma de la PAC", para "conseguir de una vez por todas que las ayudas vayan realmente a los profesionales".

En segundo lugar, ha pedido "abrir Marruecos", para lo que UCCL ha enviado "una carta al Ministerio para que inste a vía diplomática a que el país abra cuanto antes su mercado", todo ello a la vez que se cierre Mercosur, lo que, a su juicio, urge.

En este sentido, ha apuntado que en poco tiempo se han saltado demasiadas alertas sanitarias de la carne procedente, sobre todo de Brasil, porque sigue utilizando una hormona que en España está prohibida "hace más de 25 años por ser cancerígena".

"Nos jugamos el futuro de 15.000 explotaciones en Castilla y León, más de 80.000 en España. Si nuestros políticos, tanto el Ministerio como la Consejería no son capaces de ponerse al lado de los ganaderos y cerrar a cal y canto esas fronteras y activar los mercados que teníamos abiertos antes de la dermatosis, desde luego no están haciendo los deberes", ha finalizado.