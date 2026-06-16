UCCL cifra en un 40% la pérdida de producción de cereal por el calor y advierte de que un sector al límite no sembrará

González Palacín en un momento de la rueda de prensa ofrecida este martes en Valladolid - UCCL

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, ha cifrado entre un 40 y un 45 por ciento la pérdida de producción de cereal en la Comunidad Autónoma como consecuencia de las elevadas temperaturas registradas en los últimos 20-25 días que, según ha lamentado, han llevado al traste las perspectivas de la buena de cosecha que había hasta mayo.

"Estos calores se han llevado por delante más del 40 por ciento de la cosecha esperada", ha aseverado González Palacín que ha vaticinado que más de tres cuartas partes del territorio de Castilla y León estará por debajo de los 3.000 kilos de cosecha con unas pérdidas de entre 200 y 400 euros por hectárea.

A esto ha añadido los bajos precios del cereal, con cifras de hace más de 35 años, y el "desmesurado" incremento de los costes de producción, en lo que ha considerado "una tormenta perfecta" para que ningún agricultor de Castilla y León se atreva a sembrar cereal el próximo año. "O se habilitan ayudas de una forma urgente y con dotación suficiente o el próximo año, en la próxima campaña, no hay agricultor que se atreva a sembrar cereal", ha advertido en concreto.

González Palacín ha reclamado seguros generalizados para todas las explotaciones y ha explicado que en muchas zonas no merece la pena hacer seguro en estos momentos porque los rendimientos que se pueden asegurar están por debajo de los costes de producción.

Por otro lado, ha reconocido que la PAC puede ser una "red de seguridad potente" si bien ha vuelto a reclamar que vaya dirigida realmente a los agricultores a título principal (ATPs).

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Unión de Campesinos en Ávila, Fran Robledo, que ha asegurado que en algunas de las primeras parcelas hay producciones de cerca de 1.000 kilos por lo que ha augurado algunas no tendrán riega. "Estamos hablando de una situación límite con unos costes de producción según qué zonas entre 700 y 1.000 euros la hectárea", ha lamentado el sindicalista agrario que ha explicado que se necesitarían producciones de entre 3.500 y 5.000 kilos, que no se alcanzarán en 2026.

En el caso concreto de Ávila, ha explicado que en el mejor de los casos rondarán los 2.500 kilos por hectárea. "Cuando hemos sembrado estamos sembrando a pérdidas", ha lamentado Robledo que ha llamado también a "incentivar mucho más el seguro" para que sea "más práctico" y vele por las zonas menos productivas "para que se pueda seguir manteniendo la producción y podamos seguir manteniendo la base de agricultores, que somos los que vivimos en los pueblos y mantenemos el medio rural".

Por su parte, el presidente de la Unión de Campesinos en Segovia, César Acebes, ha trasladado su inquietud por la situación de dos sectores ganaderos que "preocupan mucho" y que vienen antecedidos por las enfermedades del año pasado, la peste porcina africana y la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

"Hemos visto cómo se ha disminuido el precio en la carne durante todo este año 2026 y es realmente preocupante porque hay explotaciones de porcino que están al límite de la viabilidad y venían en unos tiempos en los que funcionaban decentemente, que es como tiene que funcionar la explotación", ha explicado.

Finalmente, Laura González, miembro de la Ejecutiva de UCCL y responsable de los jóvenes en la Unión de Campesinos de Castilla y León, ha lanzado un "mensaje muy claro" y ha compartido con sus compañeros que el cereal de Castilla y León "está al límite" tras una campaña "incomprensible e inaceptable" en la que los productores no cubren los costes de producción.