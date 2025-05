UCCL convoca una protesta el día 4 en Valladolid para exigir medidas ante los precios del cereal, que auguran "ruina"

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha convocado una concentración regional en Valladolid para exigir medidas ante los bajos precios del cereal, que auguran "una ruina" a pesar de la que puede ser una buena cosecha, dado que lo que se paga por los cultivos es prácticamente el coste de su cultivo debido, algo que ha atribuido a las exportaciones masivas, el incremento de costes y a la especulación.

Así lo ha afirmado el presidente de UCCL Valladolid, Valentín García, quien ha presentado esta protesta, que tendrá lugar frente a la Delegación del Gobierno de Castilla y León, acompañado del coordinador de la organización en la provincia, Mauro de la Rosa, y del secretario técnico, Gregorio Sanz. La convocatoria será unilateral y no se ha hablado con otras organizaciones, que García ha recordado les han tenido "vetados" durante mucho tiempo y ahora lo que consideran importante es mostrar su situación.

García ha asegurado que la situación que se atraviesa es "catastrófica" con los precios de los cereales, con la cebada a 182 euros la tonelada y el trigo a 196. "Estos precios hace más de 30 años que ya les teníamos", ha incidido el responsable de la organización agraria, quien ha aseverado que "en la situación actual, con estos precios, lo que se augura es una ruina segura".

A este respecto, ha apuntado que si éste es un año con buenas expectativas de cosecha no van a ser capaces de tener rentabilidad quiere decir que el sector "no puede ir a más y que no hay joven que se quiera incorporar a un negocio donde con un año bueno no hay rentabilidad".

En concreto, García ha explicado que la expectativa de la cosecha, "que no es mala a estas alturas", es de en torno a 4.000 kilos de cebada o de trigo por hectárea, pero a menos de 200 euros como se paga ahora no alcanzarían los 800 euros por hectárea y el coste por cada una de cereal ronda de media ese importe (270 euros de fertilizantes, 120 de fitosanitarios, 60 de semillas, 150 euros de renta y 200 en "labores").

Así, calculan que habría que sacar más de 4 toneladas por hectárea y este año se puede llegar a esta cifra, pero no en todos los sitios, y tampoco ocurrirá otros años.

Valentín García confía en que el precio suba y que el remate de la cosecha sea bueno y en algunas zonas se puedan recoger algo más de 4.000 kilos, pero ha recordado que no todas las zonas de la provincia son iguales y en el sur, aunque hay más regadío, los secanos son inferiores y posiblemente en muchos sitios no se llegará a esa cifra.

IMPORTACIONES "MASIVAS"

A juicio de UCCL, uno de los "factores clave" es la "masiva" importación de cereales, sobre todo de Ucrania, ya que se ha pasado de dos millones y medio de tonelas llegadas de este país a los diez millones y, aunque España es deficitario en cereales y necesita importar, considera que no se debe hacer "así".

"De esta manera nos vamos a cargar el sector", ha advertido Valentín García, quien cree que hay posibilidades de hacerlo de otra manera y ha puesto como ejemplo países limítrofes a Ucrania como Polonia, Rumanía o Hungría donde se han aplicado unos aranceles y tomado medidas para defender a los agricultores, cosa que en España ha afirmado que no se ha tenido en cuenta ni se ha aplicado.

A esto, ha agregado, se suma lo que consideran especulaciones porque hay "montones" de trigos que a los agricultores les dicen que no dan "la talla" y no sirven para ser "panificables", pero una vez que lo compran los almacenistas sí que terminan en manos de harineras y al final sí sirven para hacer pan o para hacer productos de alimentación.

Además, el presidente de UCCL Valladolid ha apuntado a un aumento de los costes de producción en el último año "de manera bestial" y ha puesto como ejemplo de ello un precio de los abonos nitrogenados, el nitrato como producto "clave" para una buena cosecha, que en diciembre se podía comprar a 300 euros la tonelada y en abril ha pasado a costar 425 euros.

Mientras tanto, se votó en el Parlamento Europeo poner aranceles a la importación de productos nitrogenados y de abonos complejos de Rusia y Bielorrusia y los eurodiputados españoles de PP y PSOE votaron a favor de ellos. "Con estos incrementos en los costes de producción y en los precios de los abonos y estos precios en los cereales, la ruina la tenemos asegurada", ha afirmado García, quien considera "inviable" la agricultura cerealista en Castilla y León si no se toman medidas.

Por ello, se ha convocado una concentración de carácter regional frente a la Delegación del Gobierno "para intentar que se tomen cartas en el asunto", una protesta que será previa a la estatal que llevará a cabo la Unión de Uniones en Madrid el día 10 de junio ante el edificio de la Comisión Europea.

PROPUESTAS

Ante la situación generada, UCCL pide que, en el marco de la renovación del acuerdo de la Unión Europea con Ucrania en el mes de junio, se deberían de activar las cláusulas de salvaguarda.

"Para que no nos inunden o nos invadan de cereal ucraniano que esto supone, pues que hay gente todavía sin vender el cereal aquí porque en los puertos durante todo el año hemos tenido un sobrexceso", ha explicado García, quien ha pedido que el Estado "apriete" para ello.

En caso de que la Unión Europea no atienda esta reivindición, ha reclamado que España, de forma individual como han hecho otros países, active aranceles y haga que ese cereal "no entre de esta forma masiva".

Por otra parte, ha exigido que "de verdad" se ponga en funcionamiento la Ley de la Cadena Alimentaria porque "se vendió a bombo y platillo" pero "desgraciadamente" no han sido capaces de fijar unos costes, por lo que no sirve "de mucho".

También ha pedido un control sobre las ganancias "desproporcionadas" que se obtienen cuando se vende cereal como el trigo, que supuestamente no es "panificable", y luego sí que sirve y el pan no baja, algo que ha afirmado les ocurre también con los piensos animales. "Creemos que eso sí es una cuestión a vigilar por parte de la Ley de la Cadena Alimentaria y que se debería de tomar medidas", ha añadido.

Por último, han exigido al Ministerio que se puedan poner mecanismos de intervención en momentos puntuales o en situaciones actuales porque están contentos con las buenas expectativas de cosecha, pero al tiempo ha advertido de que aún queda este mes, en el que se adelantan temperaturas de 35 grados.

DÍAS "CLAVE"

Así, ha incidido en que en los 20 o 25 días que faltan para cosechar, que son todavía "claves", puede incrementarse la cosecha de un 20 a un 30 por ciento o disminuirse en función de cómo llegue el tiempo.

García ha aclarado que "lo ideal" sería que se mantuvieran unas temperaturas de 25 grados, como las de estos días anteriores, y no un exceso de 35, que es "mucho", e incluso sería bueno que dentro de ocho o diez días volviera a llover, beneficioso para el remate sobre todo de los trigos.

El presidente de UCCL Valladolid ha apuntado que tienen un negocio "al aire libre" y las circunstancias climáticas son complicadas, algo que se ha visto con el exceso de lluvia que ha impedido "entrar en su momento" a poder realizar todas las labores, que se han retrasado, y algunas siembras se han retrasado.

Por eso considera que "a lo mejor" el Estado podía intervenir de alguna manera para que, igual que se tiene una reserva de crisis y otras cosas, también se tenga de productos básicos. "Yo creo que nuestro lema siempre ha sido y el eslogan nuestro de que la agricultura y la ganadería son sectores estratégicos y debemos de intentar preservarlo", ha agregado.

Vicente García ha recordado que en la provincia de Valladolid hay en torno a 420.000 hectáreas de superficie de cereal y el cultivo mayoritario es la cebada, con unas 160.000 hectáreas, según los datos del año pasado. De trigo son unas 110.000 hectáreas y el siguiente cultivo mayoritarios es el girasol, con 53.000.