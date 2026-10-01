UCCL critica que la ayuda al gasóleo cubre "solo el 43% del sobrecoste" y llama a la movilización

Archivo - El coordinador de la organización, Jesús Manuel González Palacín. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

UCCL ha criticado que la ayuda al gasóleo cubre "solo el 43 por ciento del sobrecoste", por lo que no considera esta medida una solución ante el encarecimiento de los costes de producción, un contexto en el que ha reiterado su llamada a la movilización del sector primario.

La organización profesional no agraria ha valorado la extensión de la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola hasta el 31 de diciembre, si bien ha advertido, en un comunicado recogido por Europa Press, de las limitaciones en el diseño de la norma de este real decreto en el marco del Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Próximo.

"Si la propia norma habla de compensar hasta el 70 por ciento del sobrecoste, no se puede presentar como solución un techo que hoy apenas cubre el 43 por ciento. El tractor no funciona con porcentajes sobre el papel, funciona con gasóleo que hay que pagar cada semana", ha denunciado al respecto el coordinador de la organización, Jesús Manuel González Palacín.

UCCL ha reconocido que la prolongación de la ayuda al gasóleo agrario hasta final de año atiende a una de las demandas prioritarias que la organización trasladó al Ministerio de Agricultura el pasado 22 de septiembre, si bien el mantenimiento del límite máximo de 0,20 euros por litro impide alcanzar la compensación efectiva del 70 por ciento del sobrecoste que, teóricamente, establece la propia norma.

Según los datos oficiales del Ministerio, el precio medio ponderado del gasóleo agrario sin impuestos ha pasado de unos 0,734 euros por litro antes del inicio del conflicto a 1,196 euros/litro en septiembre, lo que sitúa el diferencial en torno a los 46,2 céntimos por litro.

De acuerdo a la organización, aplicar el 70 por ciento de este diferencial exigiría una compensación superior a los 32 céntimos, por lo que el tope de 20 céntimos fijado por el ejecutivo cubriría aproximadamente el 43 por ciento del sobrecoste real.

Desde el inicio de estas medidas en marzo y hasta la finalización del año, las estimaciones de UCCL han situado el sobrecoste total para el sector agrario en unos 576 millones de euros. En este sentido, la organización ha avisado de que para "compensar verdaderamente el 70 por ciento prometido harían falta unos 403 millones de euros, una cifra muy alejada de los 159 millones acumulados en los créditos presupuestados hasta la fecha".

La organización agraria ha señalado también que ligar la concesión de la ayuda a la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos (IEH) de 2025 "agiliza la tramitación administrativa, pero genera importantes distorsiones".

En primer lugar, UCCL ha censurado que este sistema "deja fuera a una parte relevante de los usuarios reales de gasóleo agrícola" y ha detallado que en 2025 solo la solicitaron unas 99.100 personas, la mitad del consumo sectorial real.

La organización también ha incidido en que continúan sin solución específica sectores productivos con consumos singulares, como es el caso de la apicultura.

"Ante esta situación, desde UCCL insistimos en la necesidad de abordar de una vez por todas una reforma estructural que consolide un verdadero gasóleo profesional agrario, con una fiscalidad estable en los niveles mínimos permitidos y un acceso sencillo e inmediato", ha exigido Palacín.

De este modo, UCCL ha reclamado que mientras persista el sobrecoste, el límite de la ayuda se revise para que pueda alcanzarse realmente el porcentaje de compensación establecido, así como ha vuelto a plantear como "medida estructural" la creación de un gasóleo profesional agrario, con una fiscalidad estable en los niveles mínimos permitidos, para lo que pide una mesa interministerial para abordarlo, con la presencia del sector.

Además, la organización considera igualmente necesario avanzar en reformas de fondo sobre cadena alimentaria, fiscalidad, protección social, relaciones laborales, seguros agrarios y gestión de riesgos.

"Una sucesión de medidas temporales no resuelve la pérdida continuada de márgenes de las explotaciones, necesitamos medidas reales, no parches", ha aseverado al respecto el responsable de UCCL, entidad que ha reiterado su voluntad de movilizarse.