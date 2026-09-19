UCCL propone ampliar el ámbito de las ayudas a los incendios y calcularlas conforme al daño real

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha realizado alegaciones al proyecto del Real Decreto de ayudas a las explotaciones agrarias afectadas por los incendios de 2026 a través de Unión de Uniones y ha criticado que estas se vinculen con la posesión de póliza de seguro agrario y que no se calcule en base al daño real que estos incendios han causado en las explotaciones.

UCCL ha valorado que el Gobierno haya puesto en marcha estas ayudas, pero ha indicado que, al tratarse de una situación extraordinaria, la base en la que sustentan es "equivocada y confunde dos finalidades diferentes".

Mientras aceptan que el incremento de la subvención pueda reservarse a quienes habían contratado un seguro, estiman que la ayuda extraordinaria destinada a compensar las consecuencias de una emergencia no debería depender exclusivamente del aseguramiento.

La organización ha afirmado que esta cuestión resulta especialmente relevante en las zonas afectadas por los incendios de 2026, donde existen explotaciones agrícolas, ganaderas, apícolas y forestales con daños efectivos que pueden no quedar cubiertos por el sistema previsto en la norma de ayudas.

UCCL ha recordado que, en muchas producciones, la contratación es baja porque el seguro no resulta atractivo.

"No es una cuestión de que no queramos asegurar", ha señalado UCCL, puesto que "el seguro no se adapta a nuestras necesidades y en algunos casos es caro y con coberturas deficientes".

Por ello, UCCL ha propuesto ampliar el ámbito de las ayudas y calcularlas conforme al daño real acreditado, tomando como referencia costes oficiales y actualizados de reparación o reposición.

También han solicitado garantizar una dotación presupuestaria suficiente para evitar reducciones proporcionales, al tiempo que ha alertado de que se han identificado otras cuestiones que no se han tratado "con exhaustividad" y las ha presentado como alegaciones.

Entre ellas, UCCL ha señalado la importancia de extender las ayudas más allá del 7 de septiembre, una medida que corrre el riesgo de dejar fuera todos los posibles daños que puedan causar incendios hasta finales de año.

También han solicitado una revisión de presupuesto de los importes, de forma que se acerquen más a los daños reales, y que se tengan en cuenta algunas áreas como el caprino de carne y de leche, ovino y bovino de leche, avicultura de puesta o apicultura trashumante.