UCCL rechaza el tratado UE-Mercosur por mantener "deficiencias" y no contemplar las cláusulas espejo

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha rechazado el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur porque, aunque el "reglamento ha mejorado", todavía "muestra deficiencias y las cláusulas espejo siguen sin estar contempladas".

En un comunicado recogido por Europa Press, la organización agraria ha advertido de que el acuerdo deja en una "situación de vulnerabilidad" al sector agrario y ganadero europeo, especialmente en el ámbito de la carne de vacuno, las aves de corral, el cerdo, el arroz, la miel o el maíz dulce, a la vez que "crea una competencia desleal por la ausencia de estas cláusulas espejo".

UCCL considera que el reglamento que se va a votar de cláusulas de salvaguardia "mejora sustancialmente" la propuesta de partida, pero "no el fondo", motivo por el que sigue en "desacuerdo", un rechazo que ha manifestado por carta a los europarlamentarios para que voten a favor de enmiendas que vayan el encuentro de estas cláusulas espejo.

En concreto, hace referencia a la enmienda 38, que introduce de forma "más clara y exigente" la posibilidad, y, en su caso, la obligación, de activar investigaciones y adoptar medidas de salvaguardia cuando existan pruebas creíbles de falta de equivalencia en normas medioambientales, climáticas, sanitarias, fitosanitarias, de bienestar animal, de seguridad alimentaria o de derechos laborales en los países del Mercosur, incluida la posibilidad de suspensión de importaciones en situaciones de riesgo.

UCCL a través de Unión de Uniones, en su carta a los eurodiputados, ha hecho un análisis pormenorizado de las demás enmiendas que pueden mejorar algo el reglamento, al tiempo que ha insistido en que va a suponer un "impacto negativo" para los agricultores y ganaderos europeos.

La organización recuerda que el día 20 de diciembre, sábado, se tiene previsto la firma en Brasil por parte de la Comisión. "Esta firma no es la entrada en vigor del acuerdo, aún tiene que ser ratificado por el Consejo y el Parlamento. Mientras quede esto, seguiremos trabajando para que no siga adelante y, si ha de hacerlo, que sea en las mejores condiciones", ha señalado la organización.