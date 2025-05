UCCL Valladolid se muestra satisfecha por el reconocimiento de su representatividad, algo que era de "justicia"

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UCCL Valladolid, Valentín García, ha mostrado la satisfacción de la organización agraria por el reconocimiento de su representatividad por parte del Gobierno, algo que cree que era "de justicia" que al final se logra tras casi 20 años de su reivindicación.

García, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha referido así a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de cuatro resoluciones por las que se actualiza la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, entre ellas la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU), en la que se engloba UCCL, después de 16 años en los que sólo se reconocía a Asaja, COAG y UPA.

A este respecto, Valentín García ha expresado una "satisfacción grande" después de tantos años reivindicando esta cuestión porque, ha recordado, en las en las cuatro comunidades autónomas donde se celebran elecciones, la única que es representativa en todas ellas es la Unión de Uniones.

En concreto, ha señalado que en Castilla y León, Cataluña, Madrid y Extremadura es donde se celebran elecciones y en la única que es representativa en las cuatro es la Unión de Uniones, porque en Cataluña no es representativa ni UPA ni Asaja, en Extremadura no lo es COAG y en Madrid no tiene representatividad UPA.

Además, el presidente de UCCL Valladolid ha añadido que siguen "exigiendo" que haya elecciones no solo en estas cuatro comunidades, sino en todas, algo que no se produce y de lo que considera culpable al PP y al PSOE porque las competencias para ello son autonómicas y donde gobiernan unos y otros como Castilla-La Mancha (PSOE) o Andalucía, Valencia y Aragón (PP).

"Yo creo que lo suyo es que se hagan elecciones", ha afirmado García, quien se ha alegrado de que en julio se van a celebrar en Asturias, donde también se presentarán porque creen que "la manera real de medir la representatividad son las elecciones".

"La Unión de Uniones lleva 20 años sin ser reconocida oficialmente, y siendo la organización que más ha trabajado por la defensa de los agricultores y los ganaderos", ha concluido.