UCCL valora las medidas del Gobierno, pero las considera insuficientes, complejas y poco contundentes

VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) considera las medidas del Gobierno "necesarias", pero "insuficientes y un mero parche que no responde a lo que vive el sector agrario y ganadero".

Por un lado, la organización se felicita de que el Gobierno haya decidido mantener el descuento en el combustible para varios sectores, entre ellos el agrario, pero insiste en la necesidad de un gasóleo agrícola profesional con la mínima fiscalidad posible, tal y como la organización viene reclamando.

En la misma línea, con respecto a la reducción del IVA de los alimentos, Unión de Campesinos cree que el Gobierno, de nuevo, se ha quedado en la "superficie y ha puesto un parche muy vendible pero que, "si bien es positivo a priori para los consumidores", no actúa sobre uno de los principales orígenes del incremento de precio de los alimentos, "que es el incremento de los costes de producción en el sector agrario".

UCCL reclama que se reduzca el IVA de los principales "inputs" para la producción agraria, como los fertilizantes y los piensos, de cara a "mejorar" el precio final al consumidor pero también la situación de los agricultores y ganaderos, "ya que éstos no habrían percibido un aumento de precio de sus productos proporcional a lo que han subido sus costes de producción".

"Está muy bien reducir el IVA, pero hay que hacer un seguimiento exhaustivo de que esa reducción se mantenga realmente y no se vuelva contra el consumidor y a favor de la distribución", comentan. "Además, se han quedado fuera la carne y el pescado, alimentos básicos también y necesarios para una dieta equilibrada", añaden.

La organización señala que para poder minimizar realmente el impacto de los costes de producción en el sector en esta y próximas crisis similares, lo que debe hacer es "atreverse a terminar con los desequilibrios en la cadena alimentaria, definir en la ley lo que es posición de dominio y ajustar que el valor que se genera en la cadena se reparta de forma justa entre todos los agentes".

AYUDAS A FERTILIZANTES

A través de este decreto el gobierno pone en marcha también una ayuda directa que podría ser de hasta 22 euros por hectárea en secano y 55 en regadío para tierras de cultivo y cultivos permanentes, sin embargo, con los datos del propio Ministerio de Agricultura en su Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos - ESYRCE -, al organización apunta "que con sólo 300 millones no se van a alcanzar los importes máximos previstos por lo que la medida, a juicio de UCCL, nace insuficiente desde el principio".

En este sentido, la organización reclama una "priorización" del agricultor profesional, que, apuntan, es quien "realmente" depende de sus ingresos agrarios para subsistir y el que más se ve afectado por la subida de los costes.

Por otra parte, UCCL lamenta que no se tenga en consideración el aumento de los piensos y que tampoco se considere la carne como alimento al que reducir el IVA cuando es salud para una dieta rica y equilibrada.

"Parece que preocupa que unos sectores activistas pongan el grito en el cielo, no que se ayude completamente al consumidor", comentan. "Ya sabemos que, aunque a Sánchez le guste un buen chuletón no legisla para que se lo pueda comer", añaden.

La organización insiste en que durante este año han sido muchas las explotaciones ganaderas que han decidido cerrar porque no conseguían cubrir costes, por el fuerte incremento y por las disfunciones de la cadena alimentaria.

UCCL señala que ya propuso en enmiendas la habilitación de un fondo anticrisis y que este lo cuantificaba en 1.000 millones, por lo que cree que los 300 anunciados, a priori, se quedarían cortos con la realidad del sector, incluso con las ayudas al sector lácteo y a los sectores ganaderos de anteriores Reales Decretos-ley, que desde la organización ya se criticó como totalmente insuficientes para paliar los efectos de la subida del pienso y del resto de costes.