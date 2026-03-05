La UEMC acoge mañana la semifinal de ASTI Robotics Challenge, el mayor desafío de robótica educativa de España. - UEMC

Más de un centenar de alumnos, desde 3º de ESO hasta universitarios, procedente de todas las provincias de Castilla y León, además de Asturias y País Vasco, participa este viernes en la semifinal regional de ASTI Robotics Challenge, el principal reto de robótica educativa del país, que celebra este año su décimo aniversario. El encuentro está impulsado por la Fundación ASTI, promotora del programa, y cuenta en Valladolid con el respaldo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, cuyo campus acoge la competición.

En esta edición, ASTI Robotics Challenge suma más de 600 estudiantes inscritos de toda España, que durante los últimos meses han trabajado en el desarrollo de su propio proyecto de robótica móvil. El desafío plantea un doble objetivo: diseñar un robot capaz de superar diversas pruebas técnicas y, al mismo tiempo, aplicar los conocimientos adquiridos a un reto real de la sociedad, en este caso se trata de la automatización en el entorno industrial.

A través de esta iniciativa, la Fundación ASTI pretende acercar a los jóvenes a las disciplinas STEM desde una perspectiva práctica y motivadora, utilizando la robótica como eje integrador de múltiples áreas de conocimiento: mecánica, electrónica, programación, energía o diseño, entre otras.

Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y universidad, el programa se estructura en dos categorías, en función del curso, y se inspira en el aprendizaje basado en proyectos. Esto permite a los participantes enfrentarse a la gestión integral de un proyecto real, al tiempo que desarrollan competencias transversales como la resiliencia, el trabajo en equipo o la comunicación, que serán esenciales para su futuro profesional.

Las semifinales constituyen el primer gran reto competitivo para los equipos, y en ellas deben demostrar sus capacidades en distintas pruebas. Los mejores clasificados de las semifinales regionales celebradas en Valladolid, Zaragoza, Málaga, Madrid y Valencia obtendrán su pase a la gran final nacional del 30 de mayo en Burgos, una ciudad elegida por su consolidado tejido industrial y su firme apuesta por la innovación y el talento joven.

FUNDACIÓN ASTI

La Fundación ASTI nace en 2017 de la toma de consciencia de los importantes desafíos que plantea la era de transformación digital, en un momento en que la industria cada vez encuentra más dificultades para encontrar perfiles STEM y sabiendo que los y las profesionales del futuro serán esenciales para seguir avanzando en esta transformación.

Con el objetivo de capacitar al alumnado en competencias clave para los empleos del futuro, la Fundación ASTI desarrolla diversos programas a lo largo del año enfocados a distintas audiencias, como STEM Talent Girl para despertar la vocación en ciencia y tecnología de las niñas y jóvenes a lo largo de su proceso educativo; Ruralbotics, que acerca la robótica y la tecnología en general a las niñas y niños de la España con menos población , impulsando la igualdad de oportunidades o ASTI Robotics Challenge, una experiencia de robótica educativa dirigida a adolescentes y universitarios, donde los jóvenes desarrollan un proyecto real de robótica móvil con el que han de superar diversos retos hasta llegar al torneo final nacional.

