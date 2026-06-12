La UEMC celebra una jornada los días 17 y 18 de junio para acercar la ciencia a la práctica del balonmano de alto nivel

La UEMC celebra una jornada los días 17 y 18 de junio para acercar el conocimiento científico a la práctica del balonmano de alto nivel- UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Fundación Municipal de Deportes, celebrarán los próximos miércoles 17 y jueves 18 de junio la jornada 'Ciencia en Juego. Balonmano: del conocimiento a la pista', una iniciativa que reunirá a entrenadores, investigadores, estudiantes y profesionales del deporte para "acercar el conocimiento científico a la práctica deportiva y al entrenamiento de alto nivel".

Enmarcada en la programación de 'Valladolid, Ciudad del Deporte 2026' y con la colaboración y el aval de la Federación de Balonmano de Castilla y León, la actividad combinará sesiones de análisis y reflexión con propuestas prácticas dirigidas a profesionales y aficionados interesados en la evolución del balonmano moderno, según ha expresado la UEMC en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada ha sido presentada hoy por el vicerrector de Política Científica e Internacionalización de la UEMC, Juan Martín Hernández; la concejala de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez; el profesor e investigador de la UEMC y coordinador de la actividad, Nacho González; y el técnico de balonmano Dani Gordo.

El objetivo del encuentro es mostrar cómo la evidencia científica y la experiencia profesional transforman actualmente ámbitos como "la prevención de lesiones, la preparación física, la planificación de cargas o la toma de decisiones técnico-tácticas en el balonmano contemporáneo".

La primera jornada, que se celebrará el miércoles 17 de junio, a partir de las 17.00 horas en el Campus UEMC, estará centrada en el análisis científico del rendimiento en balonmano. El programa comenzará con la intervención del profesor e investigador de la UEMC Sergio Maroto, quien abordará las principales estrategias de prevención de lesiones en este deporte.

Posteriormente, Nacho González analizará las demandas físicas específicas del balonmano y las claves para su integración dentro de los procesos de entrenamiento, y la sesión concluirá con una sesión práctica sobre periodización táctica y planificación de tareas en otros deportes, a cargo del coordinador del Departamento de Metodología del Real Valladolid Club de Fútbol, Saúl Peñín.

La actividad finalizará con un coloquio abierto para el intercambio de experiencias, metodologías y aplicaciones prácticas entre los asistentes.

CLÍNIC PRÁCTICO A PIE DE PISTA

El jueves 18 de junio la iniciativa se trasladará al Polideportivo Huerta del Rey con un clínic práctico que permitirá observar sobre la pista la aplicación real de los conceptos abordados durante la jornada académica.

Esta sesión, que comenzará a las 17.00 horas, estará dirigida por el entrenador Dani Gordo, quien compartirá metodologías y propuestas de entrenamiento utilizadas en clubes y combinados nacionales, y por el actual seleccionador nacional de Serbia, Raúl González, quien mostrará diferentes planteamientos técnico-tácticos aplicados al alto rendimiento.

La iniciativa está dirigida a entrenadores, preparadores físicos, jugadores, estudiantes y graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como a cualquier profesional vinculado al entrenamiento, la preparación física y el rendimiento deportivo. La asistencia será gratuita previa inscripción.

Con 'Ciencia en Juego. Balonmano: del conocimiento a la pista', la UEMC, la Fundación Municipal de Deportes y la Federación de Balonmano de Castilla y León han expresado su compromiso con "la formación continua, la innovación aplicada al deporte y la transferencia de conocimiento", mediante la aproximación a estudiantes y profesionales de las metodologías y avances que marcan "la evolución del balonmano y del entrenamiento deportivo en el siglo XXI".