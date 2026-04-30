La UEMC explora la relación entre arte del siglo XX, moda y creatividad en una muestra de sus estudiantes de Publicidad

El rector David García López (c), la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, Berta García, y el profesor Santiago Bellido. - UEMC

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha presentado la exposición 'Creatividad publicitaria', una propuesta que convierte el Edificio 01 del Campus UEMC en un espacio de experimentación visual y conceptual a través del trabajo desarrollado en el marco de la asignatura Arte y Medios de Comunicación, del segundo curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

La muestra surge como resultado de un proyecto creativo en el que el alumnado ha diseñado un magazine ficticio concebido como una revista completa, con portada, editorial, índice, reportajes y secciones temáticas.

Este ejercicio integra también la participación de estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual, generando un entorno de trabajo colaborativo entre disciplinas bajo el liderazgo del profesor de la UEMC, arquitecto e ilustrador Santiago Bellido, detalla a través de un comunicado.

El eje conceptual de la exposición, que surge como colofón al el Mes de la Creatividad, es la reinterpretación de los principales movimientos artísticos del siglo XX desde la perspectiva de la moda contemporánea. Expresionismo, Fauvismo, Futurismo y otros "ismos" se transforman en lenguaje visual aplicado a la comunicación publicitaria.

A partir de estos referentes, los estudiantes han desarrollado piezas en las que el arte se traslada al diseño y la narrativa visual de la moda. El arte urbano se reinterpreta en la personalización de sneakers, el Fauvismo se vincula a la combinación expresiva de prendas deportivas, y el Neoplasticismo encuentra continuidad en las composiciones geométricas asociadas a la obra de Sonia Delaunay.

La exposición destaca por su carácter experimental, donde la creatividad publicitaria actúa como puente entre historia del arte, cultura visual y tendencias contemporáneas. El resultado es un conjunto de propuestas que combinan análisis, estética y discurso, mostrando cómo los lenguajes artísticos siguen siendo una fuente activa de inspiración para la comunicación actual.

La muestra ofrece así una mirada contemporánea sobre la creatividad, entendida como un proceso en el que la investigación visual, la reinterpretación cultural y la innovación conceptual convergen en un mismo espacio formativo.