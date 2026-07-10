La UEMC impulsa un programa para apoyar a estudiantes de enseñanzas artísticas y profesionales de la cultura

La UEMC lanza 'UEMC somos Cultura', un programa para apoyar a estudiantes de enseñanzas artísticas y profesionales de la cultura - UEMC

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid impulsa el programa 'UEMC somos Cultura', una iniciativa de bonificaciones para estudiantes de enseñanzas artísticas y profesionales de la cultura que quieran compaginar su actividad con una titulación universitaria oficial.

La presentación ha corrido a cargo del consejero delegado de la universidad, Jesús Zarzuela Mateos, quien ha explicado los objetivos de un programa que busca reconocer el esfuerzo de quienes compaginan su formación superior con enseñanzas artísticas regladas o con una trayectoria cultural relevante.

El acto ha reunido a representantes del ámbito cultural de Castilla y León, además de profesionales, docentes y estudiantes vinculados al sector artístico.

Tras la presentación se ha celebrado un coloquio sobre la relación entre universidad, cultura y formación artística en el que han participado el músico, fundador y director titular de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid,Ernesto Monsalve; la presidenta del AMPA de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León (EPDCyL), Belén Pascual Yubero; la ilustradora y dibujante de cómic Patricia Martín, y la periodista cultural, ensayista, antigua alumna de la UEMC y fundadora de La Refugia, Alicia Álvarez Vaquero.

La iniciativa surge precisamente a raíz de una petición trasladada por el AMPA de EPDCyL que planteó la necesidad de ofrecer a los estudiantes de danza un reconocimiento y apoyo académico y económico similar al que reciben los deportistas de alto rendimiento a través de programas específicos de conciliación.

El programa, que entrará en vigor en el curso 2026-2027, busca impulsar un modelo de desarrollo integral que combine excelencia académica y creación artística, para favorecer que los jóvenes talentos puedan continuar su formación universitaria sin renunciar a sus proyectos culturales.

UN PROGRAMA ABIERTO

'UEMC somos Cultura' está dirigido a un amplio abanico de perfiles y podrán acogerse a sus bonificaciones estudiantes de enseñanzas artísticas oficiales --como música, danza, artes plásticas y diseño, arte dramático o conservación y restauración del patrimonio--, así como artistas individuales con una trayectoria acreditada y profesionales del ámbito cultural, incluidos docentes, personal técnico y directivo de entidades colaboradoras.

Las ayudas son aplicables a grados, dobles grados y másteres oficiales de la UEMC, en modalidad presencial y online. La opción online es especialmente relevante para quienes tienen agendas artísticas con ensayos, giras o funciones que hacen difícil comprometerse con un horario presencial fijo.

Además de estas disciplinas tradicionales, el programa contempla también ámbitos como las artes audiovisuales, los videojuegos, la animación, la cinematografía, la escritura creativa o las artes circenses, entre otros perfiles reconocidos dentro de las enseñanzas artísticas superiores.

Además de una bonificación base sobre la matrícula, el programa contempla incentivos adicionales por excelencia artística y por participación en proyectos culturales de representación institucional.

A cambio, los beneficiarios se comprometen a contribuir a la vida del campus: actuaciones, talleres, clases magistrales u otras actividades culturales abiertas a la comunidad universitaria.

La creación de 'UEMC somos Cultura' toma como referencia el recorrido de 'UEMC somos Deporte', un programa consolidado tras 18 años de funcionamiento y que cuenta con más de cien entidades deportivas adheridas (clubs, federaciones, asociaciones...) y más de un centenar de estudiantes beneficiarios al año.

La nueva iniciativa nace con el objetivo de trasladar ese modelo de éxito al ámbito artístico y cultural, reconociendo el esfuerzo de quienes desarrollan simultáneamente una carrera académica y una actividad creativa de alto nivel.

VÍNCULOS ENTRE UNIVERSIDAD Y SECTOR CULTURAL

En paralelo al lanzamiento, la UEMC iniciará contactos con orquestas, compañías de danza, grupos de teatro, productoras audiovisuales y asociaciones profesionales para establecer alianzas estables con el mundo de la cultura.

El contexto da peso a la iniciativa: en España hay más de 771.000 profesionales vinculados al sector cultural y más de 96.000 estudiantes matriculados en enseñanzas artísticas oficiales. En Castilla y León, 27 centros con cerca de 4.600 estudiantes.