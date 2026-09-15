UGT advierte de que la subida de los precios en agosto en CyL "deja atrás" las subidas salariales

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha advertido de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzado en agosto --4,7 por ciento, nueve décimas más y por encima del nacional-- ha dejado "atrás" todas las subidas salariales en la Comunidad, tras señalar que el motor de incremento de los precios vuelve a ser el coste de los bienes y servicios, encabezado por la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, que registran un repunte del 8 por ciento.

A este escenario, ha señalado el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Castilla y León, Alberto Miguel Lorenzo, en declaraciones a Europa Press, se ha sumado la subida del transporte, que crece un 11 por ciento interanual en la Comunidad, lo que sitúa esta cifra casi dos puntos por encima de la media estatal.

Desde la organización sindical han indicado que la media en los acuerdos y convenios cerrados en la Comunidad donde hay negociación colectiva se sitúa en un 3 por ciento, "por debajo de la media nacional, por lo que la inflación queda lejos de las previsiones". En este sentido, ha apuntado que el coste de la vida ha superado la recomendación del quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (ANC), fijada en el 3 por ciento.

Asimismo, ha explicado que la propuesta planteada por UGT para negociar el sexto ANC, situada en un 4 por ciento, se ha quedado "corta" frente a un IPC del 4,7 por ciento, tras recordar además que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subió un 3,1 por ciento a principio de año y se llegó a debatir la posibilidad de realizar un ajuste a mitad de ejercicio.

Por último, el sindicato ha alertado de que en la comunidad existen "casi 77 convenios bloqueados", una situación que mantiene a sus trabajadores "con el salario congelado desde el mes de enero para hacer frente a la evolución de la inflación registrada durante estos meses".