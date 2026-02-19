UGT avisa de la situación "comprometida" del dispositivo de extinción de incendios ante un verano "similar al pasado"

Javier García, Nacho Mialdea, Carlos Arenas y Tomás Pérez abordan la actualidad de los bomberos forestales. - EUROPA PRESS

SORIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha advertido de la "situación comprometida" del dispositivo de extinción de incendios de la Comunidad ante un verano "complicado" que puede ser "similar al del pasado año" si no se toman medidas.

El secretario general de UGT Servicios Públicos (SP) de Soria, Nacho Mialdea, junto al secretario general de UGT SP de Castilla y León, Tomás Pérez, el vicesecretario, Carlos Arenas y el responsable federal de bomberos forestales de UGT SP, Javier García, han participado en las jornadas para agentes medioambientales a nivel autonómico celebradas en Soria.

La capital soriana ha acogido esta cita cuyo objetivo es explicar a estos profesionales cómo mejorar sus condiciones laborales y cómo aportar sus propuestas para darle forma a la nueva ley marco aprobada.

En este sentido, UGT ha lamentado tener que "poner el grito en el cielo" por los bomberos forestales y "cómo la Administración está abordando la aprobación de octubre de 2025 de modernizar el servicio".

"Estamos en febrero, las condiciones no son alarmante por el agua que hay, pero sí vemos el peligro que habrá en temporada de peligro alta", ha señalado Mialdea durante la jornada, para recordar las más de 165.000 hectáreas que ardieron en los montes de Castilla y León y "cómo la inacción y la improvisación de la Junta lleva a ver los mismos errores de cara al verano de 2026".

FALLOS SIN CORREGIRSE

El secretario general de UGT de Servicios Públicos Soria ha recalcado que los compañeros del sector "siguen reclamando que muchos de esos fallos siguen sin corregirse". En ese sentido, se ha referido a la equipación de vehículos reserva de autobombas, la falta de formación "continua y de calidad" como cursos de 4x4 o de primeros auxilios "que llevan años sin impartirse".

Así, ha pedido "bolsas de incendios provinciales" ya que este año caducarán en muchas provincias y "no se han convocado en los últimos tres años" por lo que ha lamentado que la Junta "contratará gente de la Oficina de Empleo improvisando una vez más".

Mialdea ha reclamado la figura del correturnos "que pueda sustituir las vacantes y no se den dotaciones con una sola persona o perder un turno de los dos de cada dotación" y ha señalado que las torretas "tampoco están garantizadas desde la Junta".

El responsable de Servicios Públicos ha denunciado, asimimismo, deficiencias en los centros provinciales de mando donde "no hay gente suficiente para cubrir las guardias de los 365 días que exige la ley".

LEYES

Además, Mialdea ha lamentado que a la Junta "no le guste la figura del bombero forestal ya que no aparece y se le sigue llamando con otra denominación". En este sentido, ha apuntado que "toda la inversión que se anunció fue para la empresa pública Tragsa" en lo que ha denominado "privatización encubierta" por lo que ha pedido un "dispositivo cien por cien público dependiente de la Junta de Castilla y León".

Por su parte, García ha recalcado que en algunos lugares se está implementando esta ley básica de Bomberos Forestales aplicada el 8 de noviembre de 2024 y que el 9 de noviembre de 2025 "debería estar implementada en todos los territorios" y "Castilla y León sigue siendo referente para mal", porque "no se ha hecho nada".

Así, ha lamentado que no se reconozca la categoría de bombero forestal y que no se certifican los años trabajados ni se aplican los coeficientes reductores para una jubilación anticipado.

"La ley habla de una segunda actividad, de formación continua que no se está produciendo por lo que la pregunta es para cuándo vamos a dejar de ser los últimos", ha cuestionado el responsable federal, para pedir que se tenga en cuenta la singularidad y la extensión de una comunidad como Castilla y León con nueve provincias, frente a otras uniprovinciales.