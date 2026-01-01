UGT, CCOO y CEOE destacan la recuperación del Diálogo Social, pero los sindicatos reclaman ampliar el Serla a toda CyL

VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León han coincidido en señalar la recuperación del Diálogo Social y el "cambio de dirección" desde que finalizó el Gobierno de coalición entre PP y VOX.

Así lo han expresado sus máximos responsables en un balance de los últimos años y de legislatura ante la finalización de la misma con la futura convocatoria de elecciones en el próximo mes de marzo.

En este marco, la secretaria general de CCOO, Ana Fernández de los Muros, en una entrevista concedida a Europa Press, ha incidido en el cambio que se ha producido desde la ruptura del gobierno de coalición y la recuperación de la "senda del diálogo" con la llegada a acuerdos, 15 firmados, con "un gran esfuerzo" por todas las partes.

En este sentido, ha reconocido el trabajo de la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, como "coordinadora" del Diálogo Social y el papel que ejerce para intentar dar "una vuelta" a la situación que había antes.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, quien ha destacado que se ha vuelto a la línea de lo que se había decidido en la Comunidad con el Estatuto de Autonomía, en el que se marca al Diálogo Social como una de las señas de identidad.

A este respecto, ha recordado que a partir de la salida de Vox de la Consejería de Empleo se recuperaron los programas y acuerdos que tenían que ver con la estrategia integrada de empleo, la formación profesional, salud laboral e igualdad para el empleo, que es lo que "estaba paralizado o metido en un cajón" y se logró "rematar" esos trabajos.

Por otra parte, los secretarios generales de CCOO y UGT han coincidido en señalar que una de las cuestiones en la que aún no se ha avanzado es en la búsqueda de una financiación que permita extender el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) a todas las provincias para el abordaje de los conflictos individuales.

Lobo considera que es uno de los ámbitos que queda por "rematar" porque ya se "salvó" la financiación del Serla, pero a su juicio queda pendiente como "tema fundamental" de ese servicio de mediación la extensión a otras provincias de la Comunidad porque en Valladolid los trabajadores y las empresas tienen la posibilidad de abordar los conflictos individuales, cosa que en las provincias no ocurre.

"Y no tenemos definido, no hemos conseguido cerrar un marco financiero permanente que teníamos antes a tres años o cuatro años, que no estuviera al albur de irlo haciendo cada año", ha añadido el secretario de UGT, quien ha agregado que por mucho que se firme un acuerdo si llega un gobierno y no lo "cumple", como se ha "visto", todo queda "en agua de borrajas".

En este contexto, Fernández de los Muros ha reclamado un acuerdo tripartito de financiación del Diálogo Social para "blindar" esta cuestión porque, dependiendo de lo que ocurra en las próximas elecciones, puede haber "dificultades" de cara al futuro.

Así, además de esa financiación, considera necesario incluir en un acuerdo la extensión del abordaje los conflictos individuales al resto de las provincias, que también para CCOO es "prioritario", más aún cuando se ha visto el "muy buen resultado" que proporcionan en Valladolid.

"SENDA DE LA NORMALIDAD"

Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha celebrado, en una entrevista concedida a Europa Press, la "vuelta a la senda de la normalidad" en el marco del Diálogo Social en la Comunidad.

"Hemos vuelto a la senda de la normalidad que no se debería de haber perdido en ningún momento", ha subrayado el máximo responsable de la patronal castellanoleonesa, al tiempo que ha destacado que este año se han firmado unos diez acuerdos.

No obstante, ha apuntado que en este momento la negociación está "parada" debido al periodo preelectoral ante los comicios autonómicos de marzo.

"En cuanto se conforme el nuevo Ejecutivo autonómico esperemos que se pueda retomar la negociación en el marco del Diálogo Social", ha apostillado, algo "fundamental para el desarrollo y la estabilidad entre los tres máximos agentes en la Comunidad".

En este sentido, el presidente de CEOE Castilla y León ha remarcado la importancia del Diálogo Social cuyo objetivo prioritario debe ser "crear una paz social", una cuestión "muy apreciada" por las empresas cuando van a invertir.

Precisamente, ha hecho énfasis en que Castilla y León está en una situación "adecuada" en este ámbito y "aunque es buena, hay que mejorarla".