UGT y CCOO convocan manifestaciones en la tarde de este miércoles en las principales ciudades de la comunidad

Algunas de las convocatorias de manifestaciones por la huelga general para el próximo 11 de noviembre. - CCOO

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado para la jornada de huelga general del próximo miércoles, 11 de noviembre, manifestaciones en las capitales de provincia y otras localidades relevantes de la comunidad, que comenzarán entre las 18.00 y las 19.30 horas.

Según han recordado a través de las redes sociales, la convocatoria de Huelga para el próximo miércoles se centra en la reivindicación de "salarios dignos, el derecho a la vivienda, el control de los precios y pensiones seguras".

En la tarde de la jornada se convocan movilizaciones en las principales ciudades de la comunidad y así , a las 18.00 horas está previsto que comiencen las de Aguilar de Campoo (Palencia), en la plaza de España; y Miranda de Ebro (Burgos), en la plaza de Los Olivos.

A las 19.00 horas se convocan las de Ávila, en la plaza de Santa Ana; en Aranda de Duero, plaza del Trigo; Ponferrada, en la plaza Lazurtegui; León, en la plaza de San Marcos; Salamanca, en la Gran Vía frente a la sede de los sindicatos; Segovia, en la plaza de Toros; Soria, en la Plaza Mayor; Valladolid, en la plaza de Colón; Zamora, y en el parque de la Marina.

Finalmente, a las 19.30 horas está convocada la manifestación en Palencia, en el Parque del Salón junto a la plaza Pío XII.