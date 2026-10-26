UGT y CCOO llaman a la huelga a 30.000 docentes de CyL ante "las excusas" de Educación a implementar mejoras

Presentación de la huelga docente del 4 de noviembre en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras y UGT convocan a la huelga del 4 de noviembre a alrededor de 30.000 docentes de Castilla y León para exigir mejores condiciones salariales, menos burocracia, plantillas estables y el cumplimiento de los compromisos alcanzados con la Consejería de Educación, a la que acusan de convertir el acuerdo firmado en 2025 en una "promesa incumplida".

La convocatoria llama a funcionarios tanto de carrera como interinos de todos los niveles educativos, desde Infantil y Primaria hasta Formación Profesional, conservatorios, escuelas de idiomas y equipos de orientación.

El principal motivo de la huelga es el incumplimiento del acuerdo firmado el 22 de noviembre de 2025 con la Consejería. "El 22 de noviembre de 2025 se firmó un acuerdo de buena fe por ambas partes, pero,a estas alturas, el balance es inaceptable. No se trata de un acuerdo, sino de una promesa incumplida", ha afirmado la secretaria de Enseñanza de UGT de Valladolid, Ana Isabel Estévez, en rueda de prensa.

Aunque Estévez reconoce algunas mejoras, considera que es insuficiente la respuesta de la Consejería a las propuestas presentadas en la mesa sectorial. "La conclusión es que la Consejería oye, pero no actúa", señala Estévez.

Entre las demandas de las organizaciones destacan la revisión del complemento autonómico, congelado desde 2006; la equiparación salarial con otros docentes del estado; el pago del verano a los interinos con más de cinco meses y medio de trabajo; y la compatibilidad entre carrera profesional y sexenios.

Los sindicatos, asimismo, reclaman mejoras en la jornada laboral, menos carga burocrática, más personal administrativo y de servicios, plantillas estables, recursos para atender la diversidad del alumnado mejoras de conciliación y salud laboral, e inversiones estables en los centros públicos.

Estévez y la secretaria provincial de CCOO Enseñanza Valladolid, Marina Gómez, ha insistido en que sus organizaciones mantienen su disposición a negociar, pero exigen compromisos concretos. "No se negocia con excusas, sino con medidas y propuestas concretas, calendario y compromiso presupuestario", han concluido.

En Valladolid, la movilización comenzará con un concentración a las 11.00 horas en la Dirección Provincial de Educación, en la plaza de la Cúpula del Milenio, y una manifestación a las 19.00 horas en la plaza de San Pablo.