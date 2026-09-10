UGT denuncia que la falta de autorización de Educación impide contratar a monitores para los comedores escolares de CyL

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La federación FeSMC UGT de Castilla y León ha denunciado que la falta de autorización de la Consejería de Educación, ejecutada a través de sus direcciones provinciales, ha impedido que las empresas concesionarias del servicio de comedor escolar hayan contratado desde el primer día a los monitores que atienden a los alumnos con necesidades educativas especiales.

El sindicato ha aducido que las empresas concesionarias necesitan obligatoriamente dicha autorización previa para formalizar los contratos. En este sentido, ha señalado que, pese a tener comunicadas las altas de usuarios desde el mes de mayo, la administración autonómica ha vuelto a incumplir sus obligaciones al retrasar este trámite, provocando que los menores queden sin la atención adecuada y que las plantillas se encuentren desbordadas.

Asimismo, UGT, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha advertido de que la burocracia no puede convertirse en un obstáculo que bloquee derechos ni ponga en riesgo la gestión de un servicio público sensible. De este modo, la organización ha tildado de irresponsabilidad la actuación del departamento autonómico y ha exigido la corrección de estos procedimientos administrativos.

Por otro lado, la representación sindical ha recordado que la Consejería es la responsable última del servicio de comedor y ha asegurado que las alertas remitidas por escrito durante los meses previos no han obtenido respuesta alguna. Por ello, ha recriminado a la administración su indiferencia y ha calificado la situación de decisión política.

Finalmente, UGT ha exigido la emisión de instrucciones inmediatas a las direcciones provinciales para autorizar las contrataciones pendientes y garantizar el arranque del curso escolar con todos los recursos necesarios. A su vez, la organización ha avanzado que continuará denunciando públicamente esta negligencia institucional hasta que el Ejecutivo regional cumpla con sus obligaciones.