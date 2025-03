UGT denuncia la paralización del Diálogo Social en el Ayuntamiento de Valladolid y culpa al Consistorio

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Valladolid, Jesús Vara, ha denunciado la paralización del Diálogo Social en el Ayuntamiento de Valladolid, de lo que ha culpado al propio Consistorio y no a los sindicatos, algo que ha considerado preocupante dada la situación de algunos sectores.

Vara se ha expresado así momentos antes del XV Congreso de la Unión Provincial de UGT de Valladolid, al que sólo se ha presentado su candidatura, por lo que saldrá reelegido.

En este contexto, el secretario provincial ha expresado la preocupación por la paralización del Diálogo Social en el Ayuntamiento de Valladolid, no porque lo quieran los sindicatos, sino "simplemente" porque el Consistorio "ha paralizado la firma".

Además, ha incidido en que no existe Diálogo Social tampoco en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ni en el de Medina del Campo y además se encuentran con "problemas" en el de Laguna.

Sobre todo, ha expresado la precoupación en Valladolid por la situación del sector industrial o el vitivinícola y cree que precisamente cuando considera que deberían dar una "sensación de paz y tranquilidad", se hace "todo lo contrario".

A este respecto, ha añadido que les parece bien que lleguen grupos extranjeros a la ciudad, pero a la vez ha afirmado que es importante "contactar y conectar" con los trabajadores y que estos sean "una parte importante".

Jesús Vara ha explicado que los sindicatos no pueden contestar al motivo por el que se produce esta paralización, algo que tiene que hacer el Ayuntamiento, ya que de él depende la redacción final del acuerdo. "Solo lo puede responder el ayuntamiento y no sé si tendrá respuesta", ha aseverado el responsable sindical.

Además, ha incidido en les parece "preocupante" esta situación en un momento en el que hay un expediente de regulación en Lingotes Especiales, problemas en Renalt, cuando el año pasado se perdieron 500 empleos y con problemas en el sector de telemarketing.

"Tenemos serios y graves problemas industriales", ha apuntado Vara, quien también ha hecho referencia a la situación internacional y la amenaza de aranceles que cree que generará "serios y gravísimos problemas".

El secretario general de UGT Valladolid ha aclarado que no se trata de que sean "agoreros", sino que es un dato económico y cree que se está "en manos de gente muy peligrosa a nivel internacional, gente que toma decisiones y que al minuto se contradicen".

Precisamente en el XV Congreso, además de analizar la gestión anterior, se va a analizar este "futuro más cercano" que Vara vaticina "complicado" e "incierto" desde los puntos de vista político, social y económico, ha explicado el secretario provincial de UGT.

"No lo vamos a ocultar y, además, sobre todo, no vamos a andar con medias tintas", ha añadido Vara, quien ha señalado que el momento es "muy difícil" y no sólo porque suenen "campanadas" de que hay que almacenar comida, enseres y víveres, que le parece "extremadamente preocupante", sino también por las decisiones que se están tomando, sobre todo por parte de Estados Unidos.

"Van a afectar muy mucho a la economía española y yo creo que al empleo", ha asegurado Vara, quien ha insistido en que es un momento "difícil" ante el que están "muy preocupados", aunque también se encuentran "esperanzados" ante la posibilidad de la llegada de 3.000 nuevos empleos que se podrían crear con la nueva estación de trenes.