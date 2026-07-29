UGT denuncia ante el TSJCyL a la Junta por incumplir el convenio y no reclasificar a 5.000 empleados laborales

El secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, y el vicesecretario general del sector autonómico y de Diálogo Social de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Carlos Arenas Vázquez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha presentado una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por el incumplimiento de la Junta del convenio de personal laboral al no llevar a cabo la reclasificación de sus empleados, que debería tener hecha a 1 de enero de 2025.

Así lo han señalado en rueda de prensa el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, y el vicesecretario general del sector autonómico y de Diálogo Social de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Carlos Arenas Vázquez, quienes han criticado el "incumplimiento sistemático" de la Junta en este convenio, que afecta a 15.000 empleados públicos entre los que se encuentran desde bomberos forestales a personal de residencias, de carreteras, cultura y de casi todas las consejerías.

De ellos, 5.000 tendrían que haber tenido esa reclasificación como parte del proceso de adaptación a los acuerdos de Bolonia, ya que desempeñan funciones que no se corresponden con el título que se les ha exigido en su puesto de trabajo, lo que supone que dejen de percibir desde 20 euros al mes las categorías más bajas a 250 las superiores.

Arenas ha recordado que el convenio colectivo se firmó tras una "dura" negociación en junio de 2023 y UGT, que ha señalado es primera fuerza sindical en este ámbito, siempre se ha considerado "muy buen" acuerdo y además novedoso porque adapta las categorías profesionales al sistema de titulaciones académicas por primera vez, lo que suponía que había que reclasificar a gran parte del personal laboral.

Inicialmente se inició el proceso con la desaparición de grupo 5, pero con el resto "la Junta no ha estado por la labor y no lo ha hecho", cuando en es un mandato fijado en el convenio que tenía que estar hecho antes del 31 de diciembre de 2024, de manera que a partir del 1 de enero de 2025 tenía que estar ya reclasificado todo el personal.

"Y seguimos la espera", ha añadido el vicesecretario general e Sector Autonómico, quien además ha apuntado a una "falta de voluntad negociadora" por parte de la Junta y ha recordado que se han reunido en los últimos tres años y medio hasta seis veces con el Ejecutivo para hablar de este tema. Arenas ha aclarado que fueron tres en el último trimestre de 2024 tras la presentación de dos denuncias ante la Inspección de Trabajo y otras tres en el primer semestre de 2025 debido a la presentación de una demanda de conflicto colectivo ante el Servicio de Relaciones Labores (Serla).

SIN ACUERDOS

Sin embargo, estas reuniones no sirvieron "para nada" ante la falta de voluntad de llegar a acuerdos, por lo que "la única vía y la única solución" que ha dejado la propia Junta es presentar una demanda de conflicto colectivo y, a partir de ahí, esperan que la Junta decida reunirse y llegar a un acuerdo.

Carlos Arenas ha señalado que no es sólo un problema para los trabajadores sino que también lo es para los usuarios porque no se ofrece la calidad del servicio que realmente se podría proporcionar.

"Estamos cansados ya", ha afirmado Tomás Pérez Urueña, quien ha criticado el retraso de más de diez años para la adaptación a Bolonia de todos los técnicos de la Junta, es decir, de personal que cuando hay una "desgracia" como los incendios o una dana trabajan "sin mirar cuando entran y cuando salen", como hicieron en pandemia.

"Lo que nosotros ya no queremos son palabras de agradecimiento, lo que queremos es justicia y la Junta de Castilla y León hace una cosa muy bien, eso hay que reconocérselo, hace muy bien no hacer nada", ha aseverado Urueña.

En este contexto, Carlos Arenas ha avisado a la Junta de que este es un "gran incumplimiento" pero hay otros y están dispuestos a presentar demandas por ello porque falta la funcionalización de gran parte del personal o la negociación sobre la reversión de servicios que se han privatizado y que se comprometió a analizar con los representantes de los trabajadores. "Esta es la primera demanda, pero anunciamos que iremos a por los demás temas si la Junta no se sienta con nosotros", ha advertido.

A este respecto, Tomás Pérez ha agregado que nunca se van a negar a negociar, pero están "cansados" de hacerlo, que se llegue a un acuerdo y luego no se cumpla, por lo que piden a la Junta "un poco de coherencia con los propios acuerdos con los que firma".

Además, Pérez Urueña ha señalado una cosa "llamativa" en esta situación porque, ha afirmado, el acuerdo de gobierno de la Junta entre PP y Vox habla de cambiar todas las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral. "Es que no solo lo firma con nosotros, es que lo firma con todo el mundo, pero lo que pasa es que no lo cumple", ha asegurado.