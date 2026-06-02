UGT destaca "el mejor dato de un mes de mayo de los últimos 21 años" pero advierte del "elevado" paro juvenil

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel, ha destacado el desempleo del paro registrado en la Comunidad Autónoma el pasado mes de mayo, con 2.609 personas menos sin empleo, y ha significado que se trata "del mejor dato de un mes de mayo de los últimos 21 años" a lo que ha añadido que ha bajado de la barrera de los 100.000 desempleados.

El sindicalista ha destacado además que el descenso del desempleo se ha producido en todos los sectores productivos, especialmente en el sector servicios, que concentra no obstante el mayor desempleo (70 por ciento), y ha significado el aumento de afiliados a la Seguridad Social que ha llegado a 1.006.378, "dato récord que solo se sustenta por la afiliación extranjera".

Dicho esto, ha incidido en que el 60 por ciento de las personas desempleadas en la Comunidad son mujeres a lo que ha añadido que el paro juvenil "sigue siendo elevado". "Los jóvenes no despegan en el empleo en la Comunidad y necesitamos urgentemente medidas estructurales en vivienda, porque tienen la mochila preparada para irse", ha advertido el vicesecretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT.