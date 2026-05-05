UGT destaca el mejor dato de los últimos 21 años pero advierte de que la parcialidad es elevada

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel, ha destacado que la Comunidad Autónoma ha registrado el mejor dato del paro registrado de los últimos 21 años en abril que cerró por debajo de la barrera de los 100.000 desempleados con un total de 99.764.

"Estamos ante el mejor dato en cuanto a número de desempleados de los últimos 21 años en Castilla y León", ha aseverado el sindicalista que ha destacado además que Castilla y León es la quinta comunidad autónoma con mayor reducción del desempleo tanto en términos absolutos como relativos en comparación con el mes anterior y se sitúa en niveles similares a los del Estado, donde ha bajado un 2,59 por ciento.

Alberto Miguel ha destacado también la bajada del desempleo de los menores de 25 años, con 974 menos, un menos 11,5 por ciento mensual, con un total de 7.510.

Dicho esto, ha advertido de que de los 50.170 contratos registrados en Castilla y León sólo el 35 por ciento son indefinidos, frente al 43 por ciento a nivel estatal, por lo que ha llamado a combatir el uso fraudulento del empleo a tiempo parcial. "La parcialidad continúa siendo elevada en muchos casos como consecuencia de un uso fraudulento de esta modalidad", ha insistido el sindicalista que ha incidido en que el empleo a tiempo parcial afecta de forma mayoritaria a mujeres "y en muchos casos de forma involuntaria".

El vicesecretario autonómico de Política Sindical y Salud Laboral de UGT ha defendido que en España y en Castilla y León se crea empleo y ha reiterado la advertencia de que el sistema "aún falla donde más duele, precaridad encubierta, paro persistente y fallos estructurales".

"Cuando se habla de falta de mano de obra no es real, el problema son las condiciones laborales o elementos en torno al empleo como la vivienda. Y el volumen de las horas extraordinarias, más de 18 millones en 2025, de las cuales un 40 por ciento no se pagan y se cotizan en Castilla y León. Mientras exista paro, se acumula trabajo no repartido y no pagado en la Comunidad", ha concluido.

Por otro lado, Alberto Miguel ha expresado el "profundo pesar" del sindicato por el "terrible accidente laboral" registrado en la jornada del lunes en Valladolid, donde falleció un trabajador de 60 años al ser atropellado por un camión de la obra donde realizaba labores de asfaltado.