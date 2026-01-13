UGT exige una investigación "rigurosa, independiente y técnica" sobre lo ocurrido en el HUBU con pacientes oncológicos

Archivo - Imagen de archivo del Hospital De Burgos. - JUNTA CYL - Archivo

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Castilla y León ha exigido una investigación "rigurosa, independiente y técnica" sobre lo ocurrido en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde dos pacientes han fallecido a causa de un error en un tratamiento mientras lo recibían en el área de Oncología del complejo burgalés.

El sindicato, en un comunicado reocigo por Europa Press, ha manifestado "su más profundo pesar y su compromiso con la búsqueda de la verdad desde el respeto a las familias y a los profesionales sanitarios".

La Federación de Servicios Públicos del sindicato han trasladado también todo su apoyo a las familias afectadas, así como a los trabajadores del centro que "viven con gran impacto este trágico suceso".

Además, la secretaria autonómica del sector sanitario de UGT Servcios Públicaso de Castilla y León, Rosa López Frías, y la responsable de Transporte Sanitaria del sindicato, Marta Vian del Val, han advertido de que los representantes sindicales no han recibido hasta el momento comunicación oficial alguna sobre el caso por parte de la Gerencia del HUBU ni de la Consejería de Sanidad, pese a haberse solicitado formalmente información. "Esta falta de transparencia es inaceptable y debe corregirse de inmediato", han añadido.

Al respecto, López Frías exige "una investigación rigurosa, independiente y técnica" que permita esclarecer con precisión qué ha ocurrido y qué fallos del sistema han podido intervenir ya que el sindicato rechaza "cualquier intento de personalizar las responsabilidades o culpabilizar individualmente a los profesionales, que trabajan bajo una enorme presión asistencial".

UGT ha recordado que desde hace tiempo denuncia públicamente la sobrecarga de trabajo, la falta de refuerzos y la precariedad de medios especialmente durante los periodos festivos y, por eso, consideran "imprescindible analizar también estos factores estructurales como parte de la investigación".

Para finalizar, el sindicato ha reiterado su disposición a "colaborar para mejorar la seguridad del paciente y las condiciones laborales del personal sanitario, apostando por un sistema público de salud fuerte, seguro y transparente".