UGT exige a la patronal de CyL "desbloquear" la negociación de los 114 convenios colectivos pendientes

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha reclamado a la patronal "responsabilidad" a la que ha señalado por "bloquear" los 114 convenios colectivos que "están pendientes de negociación" en la Comunidad.

En su análisis de los datos del paro que ha publicado esta mañana el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que ha subido en enero en 1.971 personas en la Comunidad, la vicesecretaria general de Políticas Públicas, Antonia Isabel Guerrero, considera que este incremento es habitual en este periodo, pero que "va decreciendo año tras año como consecuencia de la última reforma laboral", que, en su opinión, ha supuesto "un punto de inflexión para el mercado de trabajo".

"De hecho, gracias a su entrada en vigor nos deja un mercado laboral más estable, reduciendo el número de desempleados tras la campaña de navidad", ha añadido en declaraciones recogidas en un comunicado.

Sin embargo, para el sindicato aún existen "importantes retos" e insiste en reclamar el Plan de Empleo2026 en Castilla y León para que dé respuesta "a uno de los problemas que se están enquistando en el mercado laboral como es el desempleo de larga duración".

En este sentido, para hacerle frente, UGT considera que "es fundamental reforzar las políticas activas de empleo, mejorar la orientación profesionalizada y fortalecer los servicios públicos de empleo", al igual que "dinamizar el mercado laboral y mejorar el poder adquisitivo de los castellanos y leoneses".

Por eso ha celebrado la última subida del SMI, que beneficiará, especialmente, a una comunidad "castigada por los salarios más bajos del país, a pesar de los discursos catastrofistas de la patronal que auguraban destrucción de empleo". En este punto ha señalado a los empresarios como "responsables del bloqueo de los 114 convenios colectivos que están pendientes de negociación".

De hecho, para UGT el "desbloqueo de estos convenios, unido a la subida de las pensiones, bloqueada por la ultraderecha", mejoraría, según la responsable sindical, "el poder adquisitivo de los castellanos y leoneses".

Por otra parte, y con relación a la jornada laboral, la implementación de las 37,5 horas semanales supondría, para la vicesecretaria general de Políticas Públicas de UGTCyL, "un reparto equilibrado del tiempo de trabajo que permitiría mejorar la productividad y reducir la parcialidad involuntaria".

Además, ha reiterado la necesidad de una reforma "que restablezca la justicia en el despido y refuerce su carácter disuasorio", además de garantizar "una reparación adecuada para las personas trabajadoras, en alusión a lo que establece la Carta Social Europea".

Guerrero ha incidido en que es necesario "seguir conquistando derechos y avanzar hacia un modelo laboral más sostenible, equitativo y saludable".